Mercato OL : Malick Fofana tranche entre la Roma et l’Inter

Toujours courtisé sur le marché des transferts, Malick Fofana reste dans le viseur de l’AS Rome et de l’Inter Milan. L’ailier de l’OL a déjà tranché entre ces deux clubs italiens.

Mercato OL : Malick Fofana va rejoindre la Serie A

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Deux ans après son arrivée en provenance de La Gantoise, Malick Fofana s’apprête à faire ses adieux à l’Olympique Lyonnais. Et le milieu offensif de 21 ans se rapproche sérieusement de l’Italie. D’après Fabrizio Romano, des discussions seraient en cours entre les dirigeants de l’AS Rome, l’OL et l’entourage du joueur. Pour autant, son transfert à Rome est loin d’être acté.

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La décision du club romain dépendrait notamment de l’arrivée de Rodrigo Mora, attendu en provenance du FC Porto. Une fois ce renfort finalisé, les Giallorossi devraient décider s’ils passent à l’action pour l’attaquant lyonnais. De son côté, Foot01 rapporte que l’Inter Milan n’a pas abandonné l’idée de recruter Malick Fofana.

Avant de lancer leur offensive, les Nerazzurri souhaiteraient d’abord boucler le départ de Luis Henrique. Une fois cette opération finalisée, l’Inter devrait faire son offre à Lyon pour tenter de recruter Fofana, qui sait déjà où il veut poursuivre sa carrière après l’OL.

Malick Fofana veut rejoindre l’AS Rome

Dans le groupe de Paulo Fonseca pour le déplacement de l’OL sur la pelouse de Fenerbahçe, mardi soir en Ligue des Champions, Malick Fofana est peut-être en train de vivre ses derniers jours dans le Rhône. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, le natif d’Aalst veut changer d’air durant ce mercato estival.

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Visé par le RB Leipzig, l’Atalanta Bergame, Galatasaray et l’Inter, le numéro 11 lyonnais est surtout la priorité de Gian Piero Gasperini à l’AS Rome. D’après les dernières informations de Fabrizio Romano, c’est justement cette destination qui séduirait Malick Fofana.

« L’AS Roma poursuit les discussions pour Malick Fofana avec l’OL et l’entourage du joueur. Fofana est désireux de rejoindre l’AS Roma, mais le club ne prendra la décision finale qu’une fois l’accord pour Rodrigo Mora avec Porto finalisé. Galatasaray a également manifesté son intérêt pour Fofana ces derniers jours », indique le journaliste italien sur les réseaux sociaux.

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Et selon les dernières nouvelles du journaliste Orazio Accomando de Sport Mediaset, « l’OL aurait trouvé un accord de principe avec la Roma pour Malick Fofana sur un prêt de 5 millions d’euros avec obligation d’achat conditionnelle de 30 millions d’euros plus 5 millions de bonus. Mais l’OL souhaiterait le conserver pour le barrage de Ligue des Champions.