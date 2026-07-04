Mercato OL : Défense engorgée à Lyon, des départs ciblés

Le retour de Caleta-Car à l’OL et les arrivées de Noham Kamara et de Mohamed Ouédraogo créé un embouteillage dans la défense de Lyon. Des départs sont donc nécessaires pour équilibrer l’effectif et alléger la masse salariale. Qui sont les joueurs sur le départ ?

Mercato : 4 nouveaux à l’OL, en plus de plus de Kamara

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L’OL recruté quatre nouveaux joueurs cet été, en dehors de Noham Kamara (défenseur central), dont l’option d’achat a été élevée à l’issue de son prêt de la saison dernière. Ce sont : Kaïl Boudache (ailier droit), Mads Bidstrup (milieu de terrain), Julien Duranville (ailier gauche) et Mohamed Ouédraogo (arrière latéral gauche).

D’autres arrivées sont attendus à Lyon, notamment celle d’un avant-centre, car l’équipe de Paulo Fonseca perdu Endrick et Roman Yaremchuk. Ils sont retournés dans leur club respectif au terme de leur prêt. Concernant le dernier, l’option d’achat assortie à son prêt (5 M€) est jugée trop élevée.

Six défenseurs centraux à Lyon : Caleta-Car sur le départ

Entre-temps, l’Olympique Lyonnais se retrouve saturé en défense ! Avec le retour de prêt de Duje Caleta-Car et le transfert définitif de Noham Kamara (19 ans), la défense centrale est engorgée. Ils sont désormais cinq centraux, avec Moussa Niakhaté (30 ans), Ruben Kluivert (25 ans) et Clinton Mata.

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Un ou deux départs sont dont en vue dans ce secteur de jeu. Prêté à la Real Sociedad, la saison dernière, Caleta-Car n’est pas parmi les priorités du coach des Gones. Entré dans sa dernière année de contrat à Lyon, il devrait faire l’objet d’un transfert sec cet été.

Matthieu Louis-Jean, nouveau Directeur sportif, doit trouver une porte de sortie à l’international Croate (38 sélections), afin de permettre au club de récupérer une partie des 4 M€ investis lors de son transfert de Southampton, il y a deux ans.

Mata ou Niakhaté vendus pour faire des économies ?

A 33 ans passés, Clinton Mata pourrait également être poussé vers la porte de sortie pour faire la place aux plus jeunes défenseurs. Idem pour Moussa Niakhaté, dont la performance à la Coupe du monde 2026, pourrait attirer des prétendants. Malgré l’élimination renversante du Sénégal par la Belgique (2-3), il a été solide sur le plan individuel.

Le défenseur international sénégalais fait d’ailleurs partie des valeurs sûres de l’effectif de l’OL. Il est évalué à 15 M€. Contraint à un encadrement de sa masse salariale, le club rhodanien ne retiendra pas Mata ou Niakhaté s’ils ont des propositions, surtout qu’ils figurent parmi les plus gros salaires de l’effectif.

Ouédraogo pousse Tagliafico ou Abner vers la sortie

Au poste d’arrière gauche, Nicolas Tagliafico ou Abner Vinicius doit quitter l’équipe des Gones pour faire la place à Mohamed Ouédraogo, acheté à 2,2 M€, hors bonus. La tendance actuelle penche plus vers le départ de l’international Argentin (79 sélections).

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À 34 bientôt et à un an de la fin de son contrat, il est clairement poussé vers la porte de sortie. L’Olympique Lyonnais cherche d’ailleurs à faire l’économie de son gros salaire, estimé à 220 000 € mensuel, soit 2,64 M€ la saison.

Convoité par le Benfica Lisbonne au Portugal et Flamengo au Brésil, son pays natal, Abner est potentiellement sur le départ. Il est valorisé à 10 M€ et il a encore trois ans de contrat. En cas d’offre à la hauteur des attentes de Michele Kang, l’arrière gauche argentin pourrait être transféré, pour renflouer les caisses du club rhodanien.

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