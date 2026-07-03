Mercato OL : Du nouveau sur la piste menant vers Loïs Openda

L’OL réussi de jolis coups sur le marché, sans grands moyens financiers. Le dossier Loïs Openda s’annonce cependant compliqué pour Lyon.

OL : Kamara, Boudache, Bidstrup, Duranville et Ouédraogo en renfort

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L’OL fait un mercato d’été cohérent, sans une grosse enveloppe dédiée au recrutement. Un peu plus de deux semaines après l’ouverture officielle du marché des transferts, le club rhodanien a déjà recruté cinq joueurs. Il a transféré définitivement Noham Kamara du PSG en levant l’option d’achat assorti à son prêt de la saison dernière.

Lyon a ensuite recruté Kaïl Boudache sans indemnité de transfert. Il est arrivé à Lyon librement, à l’issue de son contrat à l’OGC Nice. L’ailier droit algérien a été suivi par Mads Bidstrup (milieu de terrain), Julien Duranville (ailier) et Mohamed Ouédraogo (arrière latéral gauche).

Mercato : Lyon pousse pour Loïs Openda !

L’Olympique Lyonnais cherche toujours un grand attaquant, après le retour d’Endrick au Real Madrid et de Roman Yaremchuk à l’Olympiakos. Matthieu Louis-Jean, nouveau Directeur sportif, songe à Loïs Openda.

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Prêté par Leipzig à la Juventus, l’été dernier, il a été confronté à une forte concurrence, notamment de Jonathan David. L’OL veut profiter de la situation difficile de l’international Belge (33 sélections) pour se faire prêter ses services. Il tente un autre coup à ‘’la Endrick’’.

Alors que la piste semblait refroidie, le journaliste Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport assure que le club rhodanien est toujours sur le coup. Il continue de négocier les modalités d’un prêt de l’avant-centre de 26 ans. Pour se donner les chances de convaincre la Juventus, l’Olympique Lyonnais proposerait un prêt avec une option d’achat.

Un dossier compliqué pour l’Olympique Lyonnais

Loïs Openda a l’avantage de connaître le championnat de France, grâce à son passage réussi au RC Lens, lors de la saison 2022-2023. Il avait inscrit 21 buts et délivré 4 passes décisives en 38 matchs de Ligue 1. Mais, le dossier s’annonce difficile pour Lyon. Il n’a pas les moyens de faire une meilleure offre aux Bianconeri.

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En effet, la Vieille Dame a levé l’option d’achat assortie à son prêt de Loïs Openda pour un montant estimé à près de 43 millions d’euros. Quant à l’attaquant de pointe, il est valorisé à 25 millions d’euros par Transfermarkt.