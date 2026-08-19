Urgent : 2 priorités, une surprise… Le PSG accélère son mercato

‎Le PSG entre dans la dernière ligne droite de son mercato avec une stratégie désormais beaucoup plus lisible. Le club parisien pourrait encore bouger à deux postes, tout en gardant une porte entrouverte pour une jeune pépite qui attise les convoitises.

‎‎Mercato PSG : Un dernier coup défensif se dessine à Paris

La suite après cette publicité

‎‎Le PSG aurait fait d’un défenseur central polyvalent sa principale priorité pour terminer son recrutement. Le profil recherché présente une particularité importante : pouvoir également dépanner au poste d’arrière droit, une double compétence précieuse dans un effectif soumis à une forte exigence.

Lire aussi : Mercato PSG : Coup de théâtre, un transfert à 50 M€ annulé

‎‎Cette orientation traduit surtout une volonté de ne pas empiler les recrues. Paris semble vouloir miser sur un joueur capable de répondre à plusieurs besoins à la fois. Selon PSG Inside Actus, le secteur défensif reste donc au cœur des discussions, tandis que le club continue de travailler discrètement en coulisses.

‎‎L’attaque dépend encore de Barcola et Mbaye

‎‎Le deuxième chantier concerne l’animation offensive. Mais contrairement au dossier défensif, le PSG ne veut pas nécessairement recruter à tout prix. Une arrivée pourrait devenir nécessaire si Bradley Barcola ou Mbaye venait à quitter la capitale, afin de conserver suffisamment de solutions dans le secteur offensif.

À voir

ASSE : Nicollin juge Saint-Etienne, leader de la Ligue 2

‎‎Cette situation place donc les deux joueurs au centre d’un mercato encore susceptible de connaître un rebondissement. Pour l’heure, les pistes offensives étudiées n’auraient pas changé. Paris observe, évalue et attend. Dans ce genre de dossier, le moindre départ peut rapidement faire tomber un domino.

‎‎Gilberto Mora, l’exception qui pourrait tout changer

‎‎Au milieu de terrain, le PSG ne prévoirait normalement aucune nouvelle arrivée. Une exception subsiste toutefois avec Gilberto Mora. Le jeune Mexicain continue d’être associé au club parisien, mais son dossier se complique à mesure que la concurrence s’intensifie.‎

Lire aussi : PSG : Liverpool a trouvé l’argent pour Barcola, accord imminent

‎Son profil est d’ailleurs légèrement différent de celui d’un milieu classique, puisqu’il évolue davantage dans un registre offensif. PSG Inside Actus indique que les discussions restent ouvertes entre son club et Paris, mais que l’opération devient de plus en plus difficile à concrétiser face à l’intérêt grandissant d’autres formations.‎

‎Paris joue-t-il la carte de la prudence ?

‎Le PSG aborde cette fin de mercato avec une logique plutôt cohérente : corriger les éventuelles faiblesses sans bouleverser un groupe déjà riche en talents. Le défenseur polyvalent représente une priorité compréhensible, tandis que le recrutement offensif dépendra principalement des mouvements enregistrés.‎

Lire la suite sur le PSG :

PSG Mercato: L’agent de Mika Godts dit tout sur sa signature

À voir

OM-RCSA : La LFP tranche, Genesio reçoit un bon signe !

Mercato : Le PSG tient «l’un des meilleurs joueurs du monde»

‎Le cas Gilberto Mora apporte, lui, une dose d’incertitude bienvenue. Paris ne semble pas vouloir forcer la porte, mais pourrait profiter d’une opportunité exceptionnelle. Et dans un mercato, les plans les mieux ficelés ont parfois la fâcheuse habitude de voler en éclats en quelques heures.