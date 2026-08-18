Mercato OM : Coup dur, un gardien recale Marseille !

L’OM peine visiblement à attirer un nouveau gardien de but en cette fin de mercato. C’est autour de Marcin Bulka de refuser les avances phocéennes.

Mercato OM : Marcin Bulka décline les avances de Marseille !

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L’Olympique de Marseille est très actif dans cette dernière ligne droite du mercato. Le club dirigé par Stéphane Richard espère, malgré ses difficultés économiques, renforcer son effectif. Parmi les chantiers prioritaires figure le poste de gardien de but. Le départ de Geronimo Rulli contraint l’OM à trouver son successeur.

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Plusieurs pistes sont explorées en interne. Et celle menant à Marcin Bułka semblait prometteuse en raison de sa bonne connaissance de Ligue 1. Le portier polonais a évolué durant plusieurs saisons au PSG et l’OGC Nice avant de s’exiler au Neom SC. Sauf que la direction de l’OM devrait vite tirer un trait sur ce dossier. Marcin Bułka ne rejoindra pas la Canebière.

Un plan B déjà activé en interne

Le journaliste Sacha Tavolieri signe et persiste, les échanges entre l’ancien Parisien et les dirigeants de l’OM n’ont pas abouti. Le portier de 26 ans a clairement signifié son refus de porter le maillot phocéen. Il préfère s’orienter vers une autre destination ou prolonger son séjour en Arabie saoudite.

🔵⚪️❌ Marcin Bulka n’a jamais envisagé de signer à l’Olympique Marseille. Des contacts ont bien eu lieu entre le camp du joueur et les dirigeants phocéens mais le Polonais a répété à son entourage qu’il

ne voulait pas porter le maillot de l’OM. Marseille est sur d’autres pistes.… pic.twitter.com/dDlr8S7mkh — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 18, 2026

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Ce refus pousse ainsi les responsables phocéens à se tourner vers d’autres cibles. L’OM s’intéresse désormais de très près à Michele Di Gregorio. Le gardien de la Juventus Turin décline les approches de Monza. Il privilégierait un départ à l’étranger. Une opportunité que Marseille compte bien saisir.