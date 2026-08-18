ASSE : Nicollin juge Saint-Etienne, leader de la Ligue 2

L’ASSE est parmi les clubs favoris pour la montée directe en Ligue 1 cette saison, selon Laurent Nicollin, président du Montpellier HSC.

L’ASSE, leader de la Ligue 2 après 2 jounées

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Après deux journées de Ligue 2, l’ASSE est leader au classement avec 6 points +5, grâce à ses deux victoires éclatantes. Elle devance le FC Annecy, qui compte aussi 6 points, mais avec une différence de buts de +4. Quant au Montpellier HSC, il est classé 4e avec 4 points +1. Le club héraultais a remporté un match et a concédé un nul.

Reléguée en Ligue 2 en 2025, La Paillade entame sa deuxième saison consécutive en deuxième division, comme les Verts. Les deux clubs font évidemment partie des favoris, avec les deux relégués de la saison dernière : le FC Metz et le FC Nantes.

Nicollin place Saint-Etienne parmi les 4 favoris pour la montée

Laurent Nicollin ne classe pourtant pas le MHSC parmi les favoris, mais il soutient que presque tous les clubs prétendent retrouver l’élite. Pour lui, quatre clubs sont potentiellement au-dessus du lot pour la montée.

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« On espère tous retrouver la Ligue 1, comme douze ou quatorze autres clubs, mais quatre gros favoris émergent : Saint-Étienne, Metz, Nantes et Reims », a-t-il confié à Midi Libre, tout en laissant une fenêtre ouverte : « Il y aura une équipe surprise comme l’a été Rodez AF (admis aux play-off la saison dernière) ».

A deux semaines de la fermeture du mercato, l’ASSE compte sept recrues estivales : Jakob Breum, Thierno Ballo, Sohaib Naïr, Aron Csongvai, Tamar Svetlin, Mamour Ndiaye et Lucas Lavallé. Les quatre premiers étaient titulaires lors des premières journées, tandis que les deux derniers (des gardiens de but) n’ont pas encore joué la moindre minute.

Le Montpellier HSC vise la montée en Ligue 1

L’AS Saint-Etienne s’est donc bien renforcée cet été, afin de dominer la course vers la Ligue 1. Le Montpellier HSC aussi.

« Vu le recrutement, l’équipe qu’on met en place, l’ambition, c’est d’être le plus haut possible. On a recruté les joueurs que souhaitait le coach, aux postes auxquels il le souhaitait. Il a toutes les armes en main pour essayer de l’amener le plus haut possible. On se donne l’ambition de faire une belle saison. La finalité, c’est de monter », a déclaré Laurent Nicollin.

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Pour rappel, l’ASSE avait échoué aux barrages pour la montée en Ligue 1, contre l’OGC Nice, la saison dernière.