PSG Mercato : Campos passe à l’action pour Folarin Balogun !

À la recherche d’un avant-centre pour compenser le départ de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG envisagerait désormais l’option Folarin Balogun. Luis Campos serait même déjà passé à l’action pour l’attaquant de l’AS Monaco.

PSG Mercato : L’AS Monaco prêt à ouvrir la porte pour Folarin Balogun ?

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Face à la complexité des dossiers Julian Alvarez et Eli Junior Kroupi, le Paris Saint-Germain scrute d’autres horizons pour renforcer son secteur offensif et le nom de Folarin Balogun revient avec insistance dans les discussions. Auteur d’une bonne Coupe du Monde 2026, le buteur de l’AS Monaco serait toujours dans le viseur de Luis Campos, et le dossier commencerait même à devenir sérieux.

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En effet, selon les informations de PSG Inside Actus, le profil de l’international américain plaît à Luis Enrique qui cherche des solutions capables d’apporter profondeur, mobilité et efficacité devant. Le portail PSG Report confirme la nouvelle et assure que Folarin Balogun figure plus que jamais dans les plans du PSG cet été. Le Paris Saint-Germain avancerait ses pions dans ce dossier, pendant que l’AS Monaco se serait déjà mis à la recherche d’un possible remplaçant.

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Toujours selon le média spécialisé, le club de la Principauté pourrait accepter un transfert autour de 50 millions d’euros. Une somme importante, mais plus raisonnable que certains dossiers offensifs à trois chiffres étudiés par les grands clubs européens. Pour Paris, ce tarif pourrait permettre de renforcer l’attaque sans totalement bouleverser l’équilibre du mercato.

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Après Maghnes Akliouche, qui a déjà donné son accord pour un transfert à Paris, Luis Campos et Thiago Scuro pourraient négocier deux deals cet été. À 25 ans, Balogun connaît déjà très bien la Ligue 1, après ses passages au Stade de Reims puis à l’AS Monaco. Son profil puissant, mobile et capable d’attaquer la profondeur pourrait offrir une alternative intéressante dans le système de Luis Enrique. Mais le PSG n’est pas seul sur le dossier.

Folarin Balogun a la côte en Angleterre

Plusieurs clubs de Premier League seraient également intéressés par le numéro 9 de l’AS Monaco. Un retour en Angleterre pourrait forcément séduire Folarin Balogun, qui a connu des passages mitigés à Arsenal et Middlesbrough, même si le Paris SG dispose d’un projet sportif très attractif et d’une place à prendre derrière Ousmane Dembélé au poste de numéro 9.

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Mais ce dossier ne pourrait s’accélérer qu’après la Coupe du monde, alors que Balogun est encore engagé avec les États-Unis. Les Américains doivent affronter la Belgique en huitième de finale, une affiche qui pourrait permettre à l’attaquant monégasque de marquer encore davantage les esprits.