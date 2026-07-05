Mercato OM : Marseille a bouclé un deal totalement inespéré

‎‎L’OM a réussi un pari que peu d’observateurs imaginaient il y a encore quelques mois. En pleine tempête institutionnelle, le club marseillais a convaincu Richard Stéphane de prendre les commandes, une décision inattendue dont les coulisses éclairent les nouvelles ambitions de Frank McCourt pour relancer le projet olympien.

‎OM : Une crise sans précédent a tout accéléré

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‎L’hiver dernier restera comme l’un des plus agités de l’histoire récente de l’Olympique de Marseille. Les revers successifs contre le PSG, l’élimination prématurée en Ligue des champions face à Liverpool et au Club Bruges, puis le départ de Roberto De Zerbi ont plongé le club dans une profonde remise en question.

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‎Cette situation sportive a rapidement débordé sur les bureaux de la direction. Avec l’éviction de Pablo Longoria, Frank McCourt s’est retrouvé dans l’obligation de trouver un nouveau visage capable d’incarner la reconstruction de l’Olympique de Marseille. Son choix s’est finalement porté sur un profil inattendu : Stéphane Richard, ancien dirigeant du groupe Orange.

‎Les confidences de Stéphane Richard sur un accord inattendu

‎Le nouveau président reconnaît lui-même qu’il n’avait jamais imaginé rejoindre un jour l’Olympique de Marseille. « Sur le papier, ça ne faisait pas partie de mes plans de carrière personnels, même si des gens pouvaient m’en parler, comme une galéjade », confie-t-il dans un entretien accordé à La Provence.

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‎Il raconte ensuite comment tout s’est accéléré en quelques jours : « Quand la crise est arrivée… j’ai reçu un coup de fil… j’ai dit « Pourquoi pas », puisque c’est un poste qui ne se refuse pas. » La rencontre organisée à Londres avec Frank McCourt a définitivement fait basculer son avenir. « On a passé un très long moment… Il faut croire que je lui ai plu (rires). J’aime beaucoup le personnage. »

‎Un projet qui dépasse une simple nomination

‎Stéphane Richard ne cache pas que cette proposition est arrivée au moment où il envisageait un rythme de vie beaucoup plus calme. « Je m’approchais de la conclusion d’une vie professionnelle déjà assez riche… Quand on me propose ce poste, qui est pour le coup très exécutif, je dis oui », avoue-t-il.

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‎Cette déclaration illustre parfaitement l’importance du défi marseillais. L’ancien patron d’Orange ne vient pas uniquement administrer le club, mais participer à une reconstruction profonde. Ce choix traduit la volonté de Frank McCourt d’installer une gouvernance expérimentée afin de redonner de la stabilité à un club où les crises institutionnelles ont trop souvent freiné les ambitions sportives.