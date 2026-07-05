ASSE : Cathro tient sa nouvelle pépite, c’est un défenseur

L’ASSE continue de bâtir son avenir en offrant une place de choix à ses jeunes talents. Lors de la reprise de l’entraînement, Nathan Kasia s’est invité parmi les professionnels, une marque de confiance qui confirme que le défenseur de 17 ans figure déjà parmi les joueurs les plus prometteurs du centre de formation stéphanois.

‎ASSE : Nathan Kasia gagne la confiance du nouveau staff

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‎La reprise estivale a réservé une belle surprise aux observateurs des Verts. Parmi les joueurs convoqués par Ian Cathro figurait Nathan Kasia, un défenseur central qui poursuit son ascension à une vitesse impressionnante après une saison remarquée avec les équipes de jeunes du club. ‎Cette présence n’a rien d’un cadeau.

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Elle récompense des mois de progression et un comportement salué en interne. À seulement 17 ans, le jeune Stéphanois démontre déjà une maturité rare pour son âge, un atout particulièrement recherché à un poste où le sens de l’anticipation est essentiel.

‎Une progression qui attire déjà tous les regards

‎Le récent Championnat d’Europe U17 disputé sous les couleurs de l’équipe de France a renforcé la réputation de Nathan Kasia. Appelé en cours de compétition, il a su répondre présent jusqu’à participer à la demi-finale, preuve que son potentiel dépasse désormais le cadre du centre de formation de l’ASSE.

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‎Avant même cette expérience internationale, le défenseur avait déjà montré de solides dispositions avec la réserve en National 3. Sa capacité à gérer les duels, son calme balle au pied et sa lecture du jeu expliquent pourquoi les dirigeants stéphanois suivent son évolution avec une attention particulière.

‎Ian Cathro prépare l’avenir des Verts

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