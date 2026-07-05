Mercato PSG : Date fixée, le futur gardien arrive pour 60M€

Le PSG pourrait réaliser un énorme coup durant ce mercato avec l’arrivée d’un nouveau gardien de but. Alors que la Coupe du Monde touche à son moment décisif, le club parisien accélère sur la piste de Diogo Costa, dont l’arrivée à Paris pourrait être bouclée dès la fin de la compétition contre un chèque estimé à 60 millions d’euros.

‎Mercato PSG : Paris prépare un nouveau coup sur le marché des gardiens

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‎Depuis le départ de Gianluigi Donnarumma, la hiérarchie des gardiens ne cesse d’évoluer dans la capitale. Lucas Chevalier, recruté avec de grandes ambitions pour 40 millions d’euros, n’a pas réussi à s’imposer durablement, laissant Matvey Safonov saisir sa chance avec autorité au fil des mois.

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‎Le portier russe a répondu présent dans les grands rendez-vous, participant activement à la brillante saison parisienne jusqu’au sacre européen. Pourtant, malgré cette réussite sportive, les dirigeants n’ont jamais totalement fermé la porte à l’arrivée d’un gardien considéré comme une référence internationale. Et ce, d’autant plus que Chevalier est appelé à quitter la capitale.

‎Diogo Costa, une opération qui se précise

‎Le nom de Diogo Costa revient avec insistance depuis plusieurs semaines dans les discussions autour du mercato parisien. Le gardien du FC Porto, actuellement mobilisé avec la sélection portugaise à la Coupe du Monde, figure parmi les priorités étudiées par les dirigeants du Paris Saint-Germain.

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‎Jeudi soir, dans l’After Foot sur RMC, le journaliste portugais Gary De Jesus a confirmé l’avancée du dossier. « Il y a des contacts avancés avec le PSG. Il a prolongé en novembre dernier pour faire descendre sa clause libératoire à 60M€ », a-t-il expliqué. Cette déclaration renforce l’idée qu’une offensive parisienne pourrait intervenir dès la fin du tournoi mondial.

‎Un dossier plus complexe qu’il n’y paraît

‎Si le montant de 60 millions d’euros semble désormais identifié, convaincre Diogo Costa représente une autre bataille. En février dernier, dans un entretien accordé à The Athletic, le gardien affichait un attachement profond à son club formateur. ‎« Tout le monde sait que la Premier League est l’une des meilleures ligues du monde. (…) J’ai récemment prolongé et je suis extrêmement heureux. Je serai toujours heureux au FC Porto. Je serais extrêmement heureux d’y passer toute ma carrière », confiait-il alors.

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Une prise de parole qui rappelle que le projet sportif, autant que l’aspect financier, pèsera dans sa décision finale.‎ D’un point de vue stratégique, le PSG anticipe surtout l’avenir. Recruter Diogo Costa ne signifierait pas uniquement remplacer un gardien, mais sécuriser un poste clé pour plusieurs saisons avec un joueur de 26 ans déjà rompu aux joutes européennes.