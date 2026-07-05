Mercato PSG : Urgent ! Paris ouvre la porte à un départ majeur

Afficher l’index Masquer l’index
Le PSG s’apprête à vivre un nouveau dossier brûlant sur le mercato. Alors que le club souhaite conserver Fabian Ruiz, les dirigeants parisiens sont désormais prêts à respecter un éventuel désir de départ de l’international espagnol, dont l’avenir devrait se jouer après la Coupe du monde 2026.
Mercato PSG : Fabian Ruiz au cœur d’un choix décisif
La suite après cette publicité
Indispensable dans le système de Luis Enrique depuis de longs mois, Fabian Ruiz reste l’un des milieux les plus fiables de l’effectif parisien. Son intelligence tactique et sa qualité de relance ont largement participé aux récents succès du champion de France, même si plusieurs pépins physiques ont freiné sa dernière saison.
Lire aussi : Paris SG Mercato : Fabian Ruiz répond à l’intérêt de Chelsea !À voirMercato OM : Marseille a bouclé un deal totalement inespéré
Malgré ce contexte, le PSG ne ferme aucune porte. À un an de l’expiration de son contrat, le joueur se retrouve à un tournant de sa carrière. La direction souhaite prolonger son bail afin d’assurer une continuité au milieu de terrain, mais elle entend également respecter la volonté de celui qui a toujours répondu présent lors des grands rendez-vous.
Le PSG privilégie le dialogue plutôt que le bras de fer
Selon les informations de PSG Inside Actu, le club de la capitale n’imposera pas un départ ou un maintien à Fabian Ruiz. Si le joueur manifeste l’envie de relever un nouveau défi, les dirigeants ne s’opposeront pas à son choix, une position validée en interne malgré son importance sportive.
Lire aussi : La grosse annonce du Paris SG sur Fabian Ruiz
Cette approche illustre une stratégie désormais assumée par Paris : conserver des joueurs pleinement investis dans le projet. Luis Enrique comme Luis Campos apprécient le profil du milieu espagnol, mais ils savent qu’un vestiaire performant repose aussi sur des éléments convaincus de poursuivre l’aventure.
Plusieurs destinations restent envisageables
Lire la suite sur le PSG :
Mercato PSG : Excellente nouvelle pour ce crack du MondialÀ voirASSE : Cathro tient sa nouvelle pépite, c’est un défenseur
PSG Mercato : Barcola en Angleterre ? Une confirmation tombe
L’avenir de Fabian Ruiz demeure donc totalement ouvert. Un retour en Liga attire naturellement l’attention de plusieurs formations espagnoles, tandis que certains clubs italiens suivent également sa situation avec intérêt. L’Arabie saoudite reste, elle aussi, attentive à l’évolution du dossier. En cas de transfert, Paris serait alors contraint de recruter un milieu de très haut niveau afin de préserver l’équilibre de son entrejeu.