ASSE Mercato : L’avenir de Loïc Perrin menacé en interne ?

Coordinateur sportif de l’ASSE depuis 2021, Loïc Perrin pourrait prochainement se voir confier un autre poste chez les Verts. Explications.

ASSE Mercato : Loïc Perrin remis en cause en interne

La suite après cette publicité

Le crédit dont dispose Loïc Perrin à l’ASSE, aux yeux des supporters, est sans limites. Après une carrière entièrement consacrée à l’AS Saint-Étienne, l’ancien défenseur central s’est reconverti dans un rôle de dirigeant. Depuis 2021, et une formation réalisée au célèbre CDES de Limoges, l’idole du Chaudron occupe les fonctions de coordinateur sportif.

Lisez aussi : ASSE : Cathro tient sa nouvelle pépite, c’est un défenseur

Un rôle qui semble lui convenir pour cette nouvelle vie hors terrain. Mais depuis deux saisons, ses résultats laissent perplexe. Et certains en interne se demandent même si l’ex-capitaine est encore l’homme de la situation pour le club ligérien. Dans cette nouvelle vie de coordinateur sportif, Loïc Perrin peine encore à faire parler un réseau qui se limite seulement au championnat français.

À voir

ASSE : Cathro tient sa nouvelle pépite, c’est un défenseur

À défaut d’avoir découvert des championnats étrangers, le dirigeant stéphanois n’a pas le carnet d’adresses d’un Medhi Benatia, capable de parler à des connaissances en Italie, en Allemagne ou même au Moyen-Orient. Le recrutement très léger de la saison 2025-2026 n’a pas permis à l’AS Saint-Étienne de remonter en Ligue 1.

Lisez aussi : Mercato : L’ASSE ou le FC Nantes ? Corredor a tranché

Une responsabilité que Loïc Perrin doit assumer et une remise en question nécessaire de son rôle au sein du club. Si l’ASSE aspire à construire un effectif fort et durable, ce sera sans doute avec un technicien plus chevronné et plus à même de piocher à l’international des pépites d’avenir. Ce qui pourrait sonner la fin pour Loïc Perrin en tant que chargé du recrutement stéphanois.

Lire la suite sur l’ASSE

Mercato ASSE : Saint-Étienne a frappé un très gros coup !

À voir

Mercato PSG : Urgent ! Paris ouvre la porte à un départ majeur

ASSE : Jakob Breum, un message fort aux Verts et aux Aigles

Mais Ivan Gazidis et Kilmer Sports Ventures pourraient lui offrir un autre poste au sein de l’organigramme du club historique.