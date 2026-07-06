Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de ce top joueur à Paris

Le PSG tient peut-être son prochain numéro 9. Après le départ de Gonçalo Ramos, les dirigeants parisiens avancent sur plusieurs pistes. Parmi elles, une prend de plus en plus de poids.

Mercato PSG : Luis Enrique fonce sur un serial buteur

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Folarin Balogun fait craquer Paris. Le PSG cherche un attaquant pour remplacer Gonçalo Ramos. La cellule de recrutement étudie donc une piste sérieuse en Ligue 1. Il s’agit de Folarin Balogun, le buteur de l’AS Monaco. Luis Enrique apprécie beaucoup ce profil. L’entraîneur espagnol veut un renard des surfaces et dit oui à l’arrivée du Monégasque.

À 25 ans, l’international américain sort d’une grosse saison. Il a marqué 19 buts sous les couleurs de l’AS Monaco et a brillé lors de la Coupe du monde en inscrivant 3 buts avec les États-Unis. Ses performances récentes convainquent tout le monde.

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Paris s’active. Le profil colle à la nouvelle politique sportive du club, qui privilégie désormais la progression collective aux stars hors de prix. Folarin Balogun connaît parfaitement le championnat français. Son adaptation serait immédiate. Les discussions progressent en interne, même si le Paris SG n’a pas encore formulé d’offre officielle. Aucun accord n’est signé pour le moment.

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Cependant, les dirigeants parisiens et monégasques entretiennent d’excellentes relations depuis plusieurs saisons, un atout majeur qui pourrait faciliter les discussions, alors que le dossier Maghnes Akliouche est aussi sur la table. Attention toutefois à la concurrence, car plusieurs clubs anglais surveillent de près le buteur.