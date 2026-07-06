Mercato OM : Accord conclu pour ce redoutable milieu de terrain ?  

Bruno Genesio veut piocher à Lille. Pour remodeler l’effectif marseillais cet été, le nouvel entraîneur de l’OM cible un milieu de terrain : Nabil Bentaleb.

Mercato OM : Bruno Genesio veut chiper Bentaleb au LOSC

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Marseille va céder plusieurs joueurs cet été. Sous la pression de l’UEFA et de la DNCG, la direction de l’OM s’apprête à sacrifier plusieurs cadres. Le milieu de terrain subira un sérieux coup de balai. Les dirigeants poussent ainsi vers la sortie Pierre-Emile Hojbjerg, Quinten Timber et Geoffrey Kondogbia. Même trajectoire pour Angel Gomes et Amine Harit, de retour de prêt.

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Face à cette cascade de départs, l’OM cherche des opportunités à bas coût. C’est ici que le profil de Bentaleb devient idéal. L’intérêt olympien pour l’international algérien de 31 ans se confirme. En fin de contrat avec Lille, le solide milieu n’a toujours pas prolongé son bail dans le Nord. Une aubaine pour Marseille. La concurrence s’annonce rude sur ce dossier. Le Mans, mais aussi Rennes et Lyon surveillent la situation de près.

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Mais l’OM possède un atout maître : Bruno Genesio. Les deux hommes se connaissent très bien. À Lille, le technicien s’appuyait sur l’ancien Angevin, devenu sa plaque tournante. Cette relation peut faire pencher la balance en faveur des Phocéens. Reste une condition importante avant de formuler une offre à l’entourage du joueur : finaliser d’abord les ventes massives attendues dans l’entrejeu ces prochains jours.