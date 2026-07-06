Mercato ASSE : Il claque la porte et vide son sac

‎L’ASSE voit l’un de ses joueurs clés tourner définitivement la page. Quelques semaines après son départ pour Pau FC, Brice Maubleu explique sans détour pourquoi il a refusé de poursuivre l’aventure dans le Forez, malgré la possibilité de rester chez les Verts.

‎ASSE : Un héros d’un soir qui n’a rien oublié

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‎Le football réserve parfois des scénarios que personne n’ose imaginer. Arrivé à Saint-Étienne dans la peau d’une doublure, Brice Maubleu a attendu son heure avec patience avant de devenir l’un des hommes forts des Verts en fin de saison. ‎Dans un entretien accordé au média Antichambre, le gardien de 36 ans est revenu avec émotion sur la séance de tirs au but face à Rodez.

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Il se souvient d’une ambiance exceptionnelle à Geoffroy-Guichard : « Des séries de tirs au but avec 10 000 personnes derrière toi, tu n’en vis pas beaucoup dans une carrière. (…) Il y a un aspect psychologique dans cet exercice », a-t-il confié. Une soirée qui reste gravée dans sa mémoire comme dans celle des supporters.

‎Une fin de saison qui a relancé sa carrière

‎Après deux saisons quasiment sans jouer, Maubleu savait que chaque minute passée sur le terrain pouvait changer son avenir. Avec trois clean sheets en quatre rencontres et plusieurs interventions décisives, il a prouvé qu’il n’avait rien perdu de ses qualités. ‎Il reconnaît d’ailleurs que cette série lui a ouvert de nouvelles perspectives :

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« Les clubs se demandent si on est encore performant. Là, j’ai pu rejouer, faire trois clean sheets sur quatre matchs et quelques arrêts décisifs. Ça a aidé à faire sonner le téléphone pendant la trêve », se réjouit le gardien de but. Cette visibilité retrouvée a rapidement attiré plusieurs prétendants.

‎Pourquoi Maubleu a préféré partir

‎La véritable raison de son départ est finalement très simple : continuer à jouer. Si l’ASSE lui offrait la possibilité de prolonger son contrat, le rôle envisagé ne correspondait plus à ses ambitions sportives. ‎Le portier l’assume sans détour : « J’avais la possibilité de rester à l’AS Saint-Étienne mais sur un rôle de troisième gardien », précise le joueur.

« Je n’aurais quasiment pas joué, y compris avec la réserve. Si au bout d’un an le club décide de prendre un jeune, tu te retrouves quasiment à la retraite », a-t-il poursuivi. À l’inverse, le projet de Pau FC lui garantit une réelle perspective de temps de jeu, un critère devenu prioritaire à ce stade de sa carrière.

‎Des retrouvailles déjà très attendues

‎Le calendrier de Ligue 2 offrira rapidement une séquence riche en émotions. Le dernier déplacement de Pau FC est justement prévu à Geoffroy-Guichard, un rendez-vous que Brice Maubleu a immédiatement repéré. « Le hasard fait que notre dernier match est à Saint-Étienne, donc c’est celui que j’ai regardé en premier. Les collègues de Sainté m’ont déjà un peu chambré en disant que ce match pourrait être décisif », a-t-il révélé.

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‎Au fond, son départ ne ressemble ni à une rupture amère ni à un règlement de comptes personnel. Il traduit surtout le choix d’un joueur qui refuse de voir sa carrière s’éteindre sur un banc. Une décision cohérente qui illustre les réalités du mercato, où l’ambition sportive l’emporte souvent sur l’attachement à un club.