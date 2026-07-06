Mercato OM : Genesio rêve d’un très bon coup chez le LOSC

‎L’OM entre dans une période décisive de son mercato, où chaque arrivée dépendra d’abord des départs attendus. Dans ce contexte délicat, Bruno Genesio pousse en interne pour retrouver un joueur qu’il connaît parfaitement : Nabil Bentaleb, dont la situation au LOSC reste incertaine.

‎Mercato OM : Un été de toutes les incertitudes pour Marseille

La suite après cette publicité

‎À Marseille, les prochaines semaines s’annoncent mouvementées. Entre les exigences de l’UEFA et celles de la DNCG, les dirigeants olympiens doivent impérativement alléger leur masse salariale et générer des recettes grâce à plusieurs ventes avant d’envisager de nouveaux investissements.

Lire aussi : Mercato LOSC: Marseille, l’OL et le SRFC à la lutte pour Bentaleb

À voir

Mercato FC Nantes : Un attaquant claque la porte du FCN

‎Le milieu de terrain apparaît comme le secteur le plus exposé à ce vaste chantier. Plusieurs joueurs pourraient quitter le club, obligeant la direction sportive à identifier des profils expérimentés, immédiatement compétitifs et financièrement accessibles. C’est dans cette logique que le dossier Nabil Bentaleb prend de l’épaisseur.

‎Bruno Genesio n’a jamais oublié Bentaleb

‎Selon les révélations de Foot Mercato, l’entraîneur marseillais continue de militer pour la venue de son ancien joueur du LOSC. Leur collaboration a laissé d’excellents souvenirs et Bruno Genesio estime que l’international algérien possède les qualités nécessaires pour stabiliser l’entrejeu olympien.

Lire aussi : Mercato : Incroyable ! Benatia fait déjà son retour à l’OM

‎À 31 ans, Bentaleb offre un mélange rare de puissance physique, de qualité technique et d’expérience du très haut niveau. Son contrat courant jusqu’en juin 2026 n’a toujours pas été prolongé, malgré les informations de plusieurs médias évoquant des discussions avancées avec Lille. Cette absence d’accord entretient naturellement les espoirs marseillais.

‎Une opération qui dépasse le simple transfert

‎L’OM ne sera toutefois pas seul sur ce dossier. Selon TransferFeed, Le Mans, récemment promu en Ligue 1, le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais surveillent également la situation du milieu algérien. La concurrence existe, mais Marseille dispose d’un argument que peu de clubs peuvent présenter : la relation de confiance entre Bruno Genesio et Nabil Bentaleb.

Lire la suite sur l’OM :

Mercato : Urgent ! Ce gardien a choisi son futur club

À voir

Mercato PSG : L’affaire Kroupi tourne au bras de fer

OM : Stéphane Richard fait une annonce-choc sur le Mercato !

Dans un mercato placé sous surveillance financière, recruter un joueur déjà connu de son entraîneur limite les risques d’adaptation et représente une opportunité stratégique. Si les ventes attendues se concrétisent, ce dossier pourrait rapidement devenir l’un des plus chauds de l’été marseillais.