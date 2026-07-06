Mercato : Le FC Nantes subit un sale coup de l’ASSE  

Le FC Nantes et l’ASSE foncent sur le jeune crack, Killian Corredor pour ce mercato estival. La bataille est rude entre les deux formations.

Mercato : Le FC Nantes et l’ASSE visent Killian Corredor

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Le FC Nantes et l’AS Saint-Étienne se déchirent pour un buteur en Allemagne. Les deux clubs français s’arrachent Killian Corredor. Actuellement à Darmstadt, l’attaquant tricolore suscite toutes les convoitises. Pour s’attacher ses services, le FC Nantes et l’AS Saint-Étienne ont entamé des pourparlers avec la direction allemande. Une offre de deux millions d’euros pourrait sceller ce transfert.

Les supporters s’en souviennent encore : sous les couleurs de Rodez, le buteur avait enflammé la saison 2023-2024 en signant 19 réalisations. À 25 ans, ce joueur s’apprête à tourner la page de son aventure germanique. Bien que plusieurs écuries européennes surveillent attentivement sa situation, le joueur accorde sa priorité à un retour en France.

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Une bataille à distance s’engage. D’un côté, Nantes s’active pour dénicher les meilleures opportunités du marché afin de rebâtir un effectif capable de retrouver l’élite sans tarder. De l’autre, Saint-Étienne affiche les mêmes ambitions de remontée après avoir échoué d’un souffle en mai dernier.

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Le club allemand, cinquième de la dernière 2.Bundesliga, détient le joueur sous contrat jusqu’en juin 2028. Toutefois, les dirigeants pourraient valider son départ contre un chèque estimé à 2 millions d’euros. Il faut dire que l’ancien Ruthénois présente un bilan solide outre-Rhin, fort de 13 buts et 9 passes décisives en deux saisons.