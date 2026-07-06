Mercato PSG : Nouvelles révélations pour Yan Diomandé !

‎Le PSG et Yan Diomandé se rapprochent un peu plus au fil des révélations de ce mercato estival. Si le jeune international ivoirien affiche une réelle préférence pour le club parisien, les discussions avec le RB Leipzig restent loin d’avoir abouti, laissant planer le suspense sur l’issue du dossier.

‎Mercato PSG : Yan Diomandé envoie un signal fort au Paris SG

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‎À seulement 19 ans, Yan Diomandé fait partie des jeunes attaquants les plus convoités du marché. Brillant sous les couleurs du RB Leipzig avec une saison particulièrement aboutie, il a confirmé son immense potentiel lors de la Coupe du Monde avec la Côte d’Ivoire, attirant l’attention de plusieurs cadors européens.

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‎Le PSG suit son évolution avec beaucoup d’intérêt. Fidèle à la stratégie impulsée par Luis Campos et Luis Enrique, le club de la capitale continue de miser sur des profils jeunes capables de s’inscrire dans un projet à long terme. Diomandé correspond parfaitement à cette philosophie.

‎Une déclaration qui change la perception du dossier

‎L’information la plus marquante est venue de Seydouba Cissé, ancien coéquipier de Yan Diomandé à Leganés. Dans un entretien accordé à AS, il dévoile la position du joueur : « Il m’a dit que s’il y avait un accord entre les deux clubs, il aimerait beaucoup partir au PSG. Il m’a aussi dit que si aucun accord n’est trouvé, il restera à Leipzig et il sera content de jouer la Ligue des Champions », a-t-il confié. Une précision importante alors que Liverpool suit également le dossier avec attention.

‎Le RB Leipzig reste inflexible dans les négociations

‎L’intérêt du joueur ne suffit toutefois pas à conclure un transfert. Le véritable obstacle demeure la position du RB Leipzig, qui entend défendre fermement la valeur de son attaquant. Le club allemand n’a aucune intention de brader l’un de ses plus grands espoirs. ‎Le journaliste Laurent Perrin, du Parisien, confirme d’ailleurs que les discussions n’ont pas véritablement progressé :

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« Concernant Diomandé, pas d’avancée notable selon nos informations. Leipzig est très gourmand et ce n’est pas parce que Nasser s’entend très bien avec le président du club allemand qu’il aura droit à un prix d’ami. » Malgré la volonté affichée du joueur, le PSG devra encore convaincre Leipzig sur le plan financier avant d’espérer accueillir Yan Diomandé cet été.