Mercato PSG : L’affaire Kroupi tourne au bras de fer

‎‎Le PSG et Éli Junior Kroupi continuent d’avancer sur le mercato dans la même direction, mais les négociations sont désormais freinées par un sérieux désaccord financier. Alors que le jeune attaquant privilégie toujours la capitale, Bournemouth campe sur ses positions, avec de fortes exigences.

‎Mercato PSG : Bournemouth durcit le ton pour Kroupi

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‎Le dossier Éli Junior Kroupi connaît un net coup de frein. D’après les informations dévoilées par le compte PSG Inside Actus sur X (anciennement twitter), les discussions entre le Paris Saint-Germain et Bournemouth sont actuellement dans l’impasse, malgré l’intérêt intact du champion de France.

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‎Le principal point de blocage concerne le montant du transfert. Les dirigeants anglais réclament une indemnité jugée excessive par le PSG, qui refuse, pour l’instant, de céder à cette surenchère. Une stratégie qui laisse penser que Bournemouth souhaite avant tout conserver son jeune talent.

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Le dossier Éli Junior Kroupi devient de plus en plus compliqué pour le Paris Saint-Germain. 👀



Selon nos informations, le PSG reste très intéressé par le jeune attaquant français, qui continue de faire du club parisien sa… pic.twitter.com/UNqk8ZNZhl — PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) July 5, 2026

‎Une concurrence anglaise prête à bondir

‎Pendant que Paris temporise, plusieurs formations de Premier League surveillent attentivement la situation. Tottenham et Crystal Palace restent en embuscade et pourraient rapidement profiter du moindre signe d’essoufflement dans les négociations.

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‎Cette pression supplémentaire complique la tâche des dirigeants parisiens. Dans un marché des transferts où les dossiers évoluent très vite, un blocage prolongé pourrait offrir aux clubs anglais une opportunité idéale de convaincre le joueur.

‎Paris garde son cap, mais le temps presse

‎Le PSG conserve sa ligne de conduite : il ne paiera pas n’importe quel prix, même pour un profil considéré comme très prometteur. Cette position répond à une politique plus rigoureuse sur le marché des transferts, où la maîtrise des coûts est devenue une priorité.

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Comme l’indique PSG Inside Actus, les prochaines heures pourraient être décisives, soit pour débloquer ce dossier, soit pour pousser Paris à se tourner vers une autre cible offensive.