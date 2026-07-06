Mercato : Le Stade Rennais dégote un milieu en Espagne  

Le Stade Rennais active ses réseaux et vise un crack du FC Barcelone. Pour renforcer son milieu de terrain, le club breton cible Marc Casadó.

Mercato : Le Stade Rennais lorgne Marc Casadó

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Les dirigeants du Stade Rennais sont très actifs sur le marché des transferts cet été. Ils craquent pour Marc Casadó. Selon Fichajes, les dirigeants rennais suivent de près ce milieu de 22 ans du FC Barcelone. Le pur produit de La Masia cherche une porte de sortie, car son avenir en Catalogne s’assombrit.

Si l’AC Milan mène la course pour l’accueillir, Rennes avance ses pions concrètement. Les recruteurs rouges et noirs croient en lui. Son profil colle au projet sportif global. Casadó brille par son intelligence tactique. Ces qualités séduisent l’Europe. Rennes cherche ce profil pour animer son équipe. En Bretagne, la pépite espagnole pourrait grandir encore et montrer tout son potentiel.

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Le Stade Rennais possède un argument solide : du temps de jeu. En Catalogne, la concurrence étouffe le jeune milieu. Il a joué 34 matchs la saison dernière, mais n’a débuté que 15 fois. C’est trop peu pour son développement. Le Roazhon Park lui promet un tout autre statut. Dès son arrivée, Casadó deviendrait le patron du milieu de terrain. Ce rôle central plaît au joueur.

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Rennes lui offre la clé de l’équipe, alors que Barcelone le cantonne au banc. Le dossier reste complexe et aucune discussion officielle n’a débuté. Barcelone attend 30 millions d’euros pour libérer son joueur. Ce montant paraît toutefois élevé pour les finances rennaises. Mais le SRFC ne renonce pas et avance dans l’ombre.