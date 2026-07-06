Mercato FC Nantes : Un attaquant claque la porte du FCN

‎‎Le FC Nantes enregistre un nouveau mouvement dans son effectif sur ce mercato avec le départ officiel de José Nabil Ondó, jeune international équato-guinéen. L’attaquant de 20 ans quitte la Jonelière après seulement quelques mois pour relever un nouveau défi au Portugal.

‎Mercato FC Nantes : José Nabil Ondó tourne rapidement la page nantaise

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‎L’aventure de José Nabil Ondó au FC Nantes aura été particulièrement brève. Recruté au début de l’année 2025 avec l’ambition de poursuivre sa progression en France, l’avant-centre n’est jamais parvenu à intégrer durablement les plans de l’équipe première.

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‎Le jeune buteur a finalement choisi de relancer sa carrière à l’UD Leiria, pensionnaire de la deuxième division portugaise. Il y a signé un contrat de trois saisons, accompagné d’une année supplémentaire en option, preuve que le club portugais croit fermement en son potentiel.

‎Un international au profil prometteur

‎Si son passage chez les Canaris est resté discret, José Nabil Ondó possède pourtant des qualités qui suscitent l’intérêt. Rapide, puissant et capable de prendre la profondeur, il s’est surtout distingué sous les couleurs de la Guinée équatoriale, où il a déjà disputé plusieurs rencontres internationales.

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‎Son but inscrit lors des qualifications pour la Coupe du monde a confirmé sa capacité à répondre présent dans les grands rendez-vous. C’est précisément ce potentiel que l’UD Leiria espère désormais développer dans un environnement où le temps de jeu devrait être plus important.

‎Un départ qui interroge la stratégie du FCN

‎Ce transfert rappelle une réalité bien connue à la Jonelière : les jeunes attaquants disposent rarement de beaucoup de temps pour convaincre lorsque la concurrence est élevée. Sans véritable opportunité chez les professionnels, certains choisissent naturellement de poursuivre leur progression ailleurs.

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Pour les dirigeants nantais, ce départ constitue aussi un nouveau défi en matière de formation : transformer davantage de jeunes talents en véritables solutions pour l’équipe première demeure un enjeu majeur des prochaines saisons.