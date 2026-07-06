Mercato : C’est officiel, le PSG annonce un nouveau départ !

Quelques jours seulement après le transfert de Gonçalo Ramos à l’AC Milan, le PSG a officialisé ce lundi un autre départ au sein de l’effectif de Luis Enrique.

Mercato : Le PSG prête un gardien de but en Espagne

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Arrivé librement l’été passé en provenance de l’AS Rome, Renato Marin quitte déjà le PSG. Troisième dans la hiérarchie au Paris Saint-Germain, le gardien de but de 19 ans part en prêt pour obtenir du temps de jeu. L’international espoir italien rejoint les rangs du CD Nacional pour la saison 2026-2027.

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« Le Clube Desportivo Nacional annonce avoir conclu un accord avec le Paris Saint-Germain pour le prêt temporaire du gardien de but Renato Marín, qui représentera le club jusqu’à la fin de la saison 2026/27 », écrit la formation espagnole. Le CD Nacional précise dans son communiqué que Renato Marin participera à la séance d’entraînement de son nouveau club dès ce mardi.

Le jeune gardien parisien aura donc eu cinq semaines de vacances cet été. Il s’agit du premier joueur officiellement prêté par le PSG lors de ce mercato d’été 2026 en attendant Gabriel Moscardo, qui va être prêté à l’Espanyol Barcelone.

Le PSG devrait officialiser sous peu la signature du jeune gardien italien Alessandro Longoni (18 ans), libre après l’expiration de son contrat à l’AC Milan. Ce dernier devrait être le nouveau numéro 3 du PSG derrière Matvey Safonov et Lucas Chevalier, parti a priori pour rester au PSG.

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