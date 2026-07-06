PSG Mercato: Leipzig dit oui à Al-Khelaïfi pour Yan Diomande

Le PSG veut se renforcer en attaque lors de ce mercato estival et vise en priorité la sensation ivoirienne Yan Diomande. Face à la volonté de l’ailier de 19 ans, le RB Leipzig est prêt à le laisser partir, mais pas à n’importe quel prix.

Mercato : Yan Diomande « aimerait signer au PSG »

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Alors que le feuilleton Yan Diomande reste d’actualité, la presse espagnole a livré ses toutes dernières indiscrétions sur l’avancée du dossier entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig. Ce dimanche, l’international guinéen Seydouba Cissé, ancien partenaire de Yan Diomande à Leganés, a fait quelques confidences sur sa situation lors d’un entretien avec le journaliste Javier Martin du quotidien AS.

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Selon le milieu de terrain de 25 ans, Diomande veut effectivement rejoindre l’effectif de Luis Enrique, mais ne compte pas forcer la main à sa direction. « Il m’a dit que s’il y avait un accord entre les deux clubs, il aimerait beaucoup partir au PSG. Mais que, si aucun accord n’est trouvé, il restera à Leipzig et il sera content de jouer la Ligue des Champions », a confié Seydouba Cissé.

Parmi les priorités du club de la capitale, le natif d’Abidjan, très grande forme, se dit prêt à relever le défi proposé par Luis Enrique. Mais malgré ses bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi, le président du RB Leipzig est déterminé à se faire respecter dans ce dossier XXL.

« Nasser Al-Khelaïfi n’aura pas un prix d’ami »

Selon les dernières informations de Give Me Sport, Yan Diomande a bien pour priorité de signer au PSG lors de ce mercato d’été. Le média britannique ajoute que si le RB Leipzig n’est plus forcément fermé à une vente de son numéro 49, une offre autour de 100 millions d’euros pourrait suffire pour conclure l’opération au vu des bonnes relations entre les deux clubs.

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Une position ferme confirmée en France par Laurent Perrin lors d’un live avec les internautes du journal du Parisien. « Concernant la piste Yan Diomande, pas d’avancée notable selon nos informations. Leipzig est très gourmand et ce n’est pas parce que Nasser Al-Khelaïfi s’entend très bien avec le président du club allemand qu’il aura droit à un prix d’ami », rapporte le journaliste du quotidien régional.

Depuis quelque temps, Luis Enrique n’est pas forcément favorable aux transferts trop coûteux susceptibles de déséquilibrer son vestiaire, mais il serait disposé à faire une exception pour un joueur dont le potentiel semble très prometteur au plus haut niveau.

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