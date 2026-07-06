Mercato OL : Un jeune arrière droit tout proche de signer

Un autre jeune joueur sorti de l’académie de l’OL se prépare à signer son premier contrat professionnel. Sa signature est désormais imminente.

Mercato : Premier contrat pro imminent pour Steeve Kango à l’OL

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L’OL ne recrute pas que de jeunes joueurs en provenance d’autres clubs en France ou à l’étranger, il se renforce également en interne. Ces dernières semaines, la signature de Steeve Kango est annoncée. Lancé en Ligue Europa, le 12 mars dernier contre le Celta Vigo, alors qu’il n’avait même pas encore joué en Ligue 1, le défenseur de 19 ans va franchir un palier.

Il a décroché son premier contrat professionnel, selon les informations de L’Équipe. Il ne reste plus que la signature officielle, comme le confirme le média spécialisé, Olympique-et-Lyonnais.

L’arrière latéral droit devrait signer un bail de trois saisons, soit jusqu’en juin 2029.

Kango rejoint d’autres pépites formées à Lyon

En effet, l’Olympique Lyonnais reste fidèle à sa politique, celle de promouvoir les jeunes talents de son centre de formation. Steeve Kango a fait quatre apparitions en Ligue 1, puis deux en coupe d’Europe, la saison dernière.

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Il a satisfait les attentes du staff de Paulo Fonseca. Il va ainsi rejoint la cour des grands où d’autres promus de l’Académie l’ont précédé : Khalis Merah (19 ans), Enzo Molebe (18 ans), Mathys De Carvalho (21 ans) ou encore Rémi Himbert (18 ans).

Pour rappel, l’OL a offert un premier contrat professionnel à Melvyn Otobo, le 8 juin 2026, alors qu’il n’a jamais fait d’apparition dans le groupe professionnel. Le défenseur central de 18 ans a été impressionnat avec les U19, puis la Réserve des Gones.

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Il est le troisième joueur de la génération 2008 du Centre de formation de Lyon à franchir ce palier au sein du club rhodanien, après Rémi Himbert et Angel Garcia.