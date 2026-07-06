Mercato ASSE : Ça s’accélère, un solide roc proche de signer !  

Ça bouge à l’ASSE. Les Verts accélèrent les négociations pour s’offrir un autre talent danois pendant ce mercato estival.

Mercato : L’ASSE lorgne un autre crack danois !

La suite après cette publicité

Le Danemark attire les Verts. Après Jakob Breum, l’ASSE cible une autre pépite danoise pour apporter de tonus à l’effectif d’Ian Cathro. Les recruteurs stéphanois négocient actuellement le transfert de Victor Bak avec le FC Midtjylland.

C’est l’insider Babou Le Vert qui révèle cette information. Ce latéral gauche de 22 ans possède un très fort potentiel. Bien que courtisé par plusieurs écuries européennes de première division, le défenseur reste accessible pour le club du Forez. Le joueur valide le projet. Tout comme Breum, Victor Bak accepte l’idée de jouer en Ligue 2 sous le maillot vert.

À voir

Mercato OM : Accord conclu pour ce redoutable milieu de terrain ?

Lire aussi : Mercato ASSE : Un renfort de taille débarque de Ligue 1 !

Il y a une forte concurrence européenne, mais le joueur est chaud pour poser ses valises à Saint-Étienne. La méthode d’Ian Cathro fonctionne. Les dirigeants stéphanois séduisent de jeunes pépites qui cherchent à progresser dans leur carrière.

Lire la suite sur l’ASSE

Mercato ASSE : Il claque la porte et vide son sac

Mercato ASSE : Cathro valide les départs de 2 cadres à 5M€

À voir

Mercato PSG : Feu vert pour l’arrivée de ce top joueur à Paris

En doublant la mise au Danemark, Saint-Étienne s’assure ainsi une saine concurrence au sein du vestiaire. Les discussions continuent activement avec les dirigeants de Midtjylland pour sceller un accord définitif. Si les tractations se terminent bien, le jeune crack Victor Bak rejoindra très vite le Forez.