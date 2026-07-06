OM : Premier choix fort de Bruno Genesio pour la reprise

L’OM reprend l’entraînement ce lundi 6 juillet 2026. Son nouvel entraîneur Bruno Genesio a pris une forte décision pour préparer efficacement la nouvelle saison.

Mercato : Bruno Genesio impose déjà sa patte à l’OM

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L’heure de la rentrée a sonné pour l’Olympique de Marseille ! Ce lundi à partir de 9h, les athlètes phocéens ont retrouvé le centre Robert-Louis-Dreyfus en vue de préparer la saison 2026-2027. Cette première journée est rythmée par la prise de contact avec le nouveau staff technique. Bruno Genesio lance sa nouvelle aventure à l’OM.

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L’entraîneur français de 59 ans prend connaissance avec le vestiaire phocéen. Cette séance de travail est aussi marquée par la distribution des équipements. Les incontournables tests physiques et médicaux se prolongeront jusqu’à mardi, avant les premiers entraînements sur le terrain prévus mercredi.

Aucune mise à l’écart à l’Olympique de Marseille

Bruno Genesio a d’ailleurs imposé sa patte à l’OM. Il affichant une ligne de conduite claire : l’inclusion de tous. Contrairement au loft observé sous l’ancienne administration, le technicien lyonnais a choisi de convoquer l’intégralité du groupe professionnel. Les éléments dont le départ est acté ou en réflexion sur ce mercato estival font également partie de cette vision, indique La Provence.

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Mason Greenwood, Geoffrey Kondogbia ou encore Pierre-Emerick Aubameyang seront de la partie. En clair, aucune mise à l’écart n’est à l’ordre du jour à l’OM. Chaque joueur participera pleinement à la préparation physique. Cette décision marque une rupture nette à Marseille où es mises au placard étaient devenus monnaie courante.

Un stade de préparation en Côte d’Ivoire

Ce changement apporté par Bruno Genesio offre une opportunité en or aux jeunes talents issus du centre de formation de faire leurs preuves auprès du nouveau staff. Les internationaux encore engagés dans la Coupe du monde 2026 sont attendus dans les semaines à venir.

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Même si le calendrier complet des matchs amicaux reste à définir, le cap est déjà fixé. Bruno Genesio et sa nouvelle équipe s’envoleront pour un stade de préparation en Côte d’Ivoire du 15 au 18 juillet prochain. Une première étape en vue de souder un groupe en reconstruction.