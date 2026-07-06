Mercato ASSE : L’intérêt de Braga pour Stassin se renforce

L’intérêt du SC Braga pour Lucas Stassin, attaquant de l’ASSE, est renforcé par les projections de Data’Scout sur le style de jeu du club portugais.

Mercato : Braga vise Lucas Stassin, l’ASSE attend une offre conséquente

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Bloqué à l’ASSE la saison dernière, contre son gré, Lucas Stassin dispose d’un bon de sortie cet été. L’équipe stéphanoise est restée en Ligue 2 et ses dirigeants ne veulent plus retenir l’avant-centre de 21 ans, convoité par des clubs en Ligue 1 et à l’étranger.

Cependant, Kilmer Sports Ventures se montre exigent. Il ne bradera pas le buteur transféré de KVC Westerlo (Belgique) à 10 M€, en toute fin du mercato d’été 2024. Valorisé à 15 M€ par Transfermarkt, son départ devrait permettre à l’AS Saint-Etienne de récupérer le montant investi pour le recruter, avec une plus-value conséquente.

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Lucas Stassin a des statistiques remarquables avec les Verts, en plus de son profil jeune et prometteur. Il avait inscrit 12 buts et délivré 5 passes décisives en 28 matchs disputés en Ligue 1, lors de sa première saison (2024-2025) sous le maillot des Verts. Lors de l’exercice dernier (2025-2026), il a été auteur de 11 buts et 6 passes décisives en 31 matchs de Ligue 2.

Les voyants sont au vert pour Stassin au SC Braga

Malgré sa dernière saison passée en deuxième division, le néo-international Belge (1 sélection) correspond à l’attaquant idéal pour le Sporting Club Braga. D’après les données du média spécialisé, il coche plusieurs cases pour une adaptation rapide au sein du club portugais, et aussi pour s’y imposer sans souci.

« Ce qui ressort de la projection Data’Scout à Braga est particulièrement favorable. L’outil identifie un style de jeu très proche entre Saint-Étienne et le Sporting Braga. L’adaptation tactique de Stassin devrait être naturelle, sans période d’apprentissage prolongée.

C’est un argument fort pour Braga : recruter un joueur qui retrouvera immédiatement des repères familiers dans un système similaire à celui qu’il connaît », d’après l’analyse exclusive du journaliste spécialiste en data, Thomas Delcourt, de Morning Foot.

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Il faut noter que Lucas Stassin plaît au FC Porto, le géant du championnat portugais, en plus du Sporting Braga.