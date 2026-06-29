Mercato : C’est officiel, le PSG tient sa première recrue !

Alors que la Coupe du Monde bat son plein en Amérique, le PSG mercato avance ses pions sur le mercato estival. Luis Campos vient de boucler la signature d’un premier renfort.

Mercato : Un nouveau gardien de but arrive au PSG

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Le PSG ne perd pas de temps. Dans l’optique de conserver sa couronne européenne, le club de la capitale s’attend à réaliser un gros mercato cet été. Et la première recrue de Luis Enrique serait déjà connue. En effet, selon les informations relayées ce lundi matin par Fabrizio Romano, Alessandro Longoni a signé son contrat avec le PSG. Le portier italien de 18 ans va être numéro 3 dans la hiérarchie des portiers derrière Matvey Safonov et Lucas Chevalier. Renato Marin, lui, va bien être prêté au Portugal.

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« Le Paris Saint-Germain a recruté gratuitement le jeune gardien italien Alessandro Longoni, en provenance de l’AC Milan. Renato Marin sera prêté au Portugal. Longoni devrait signer prochainement et devenir le troisième gardien de l’équipe, comme l’a indiqué @B_Quarez », rapporte le journaliste italien sur Twitter.

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Un coup qui ressemble évidemment à Gianluigi Donnarumma, qui avait lui aussi signé gratuitement en provenance du club lombard à l’été 2021. S’il vient à l’origine comme troisième gardien, Longoni espère bien évidemment suivre les traces de son glorieux aîné, qui était devenu indiscutable dans la capitale.

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Le PSG veut donc garder une vraie concurrence dans les cages. Matvey Safonov part avec une longueur d’avance, mais Lucas Chevalier compte bien se battre pour récupérer sa place la saison prochaine. De son côté, le club estime toujours que l’ancien gardien du LOSC peut jouer un rôle important dans son projet.

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Sauf retournement de situation de dernière minute, Chevalier connaîtra une seconde année sous les couleurs parisiennes.