Mercato PSG : Inquiétude pour Mendes, un crack français visé

En plus d’être éliminé par l’Espagne en huitième de finale de la Coupe du Monde 2026, Nuno Mendes s’est blessé durant la rencontre. Ce qui pourrait donner un coup d’accélérateur au mercato estival du PSG. Explications.

Nuno Mendes donne des sueurs froides au PSG

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Nuno Mendes est sorti gagnant de son duel à distance avec Lamine Yamal, mais s’est blessé à la 55e minute du huitième de finale de la Coupe du monde perdu par le Portugal face à l’Espagne (0-1). L’ailier espagnol confiait il y a quelques jours dans une interview que le latéral gauche du PSG était l’adversaire le plus redoutable qu’il avait affronté depuis le début de sa carrière.

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Les deux hommes se sont retrouvés en un contre un lundi soir et c’est encore Mendes qui est sorti vainqueur du duel, avant malheureusement de se blesser à la cuisse sur un duel avec Yamal. Touché à la cuisse, le défenseur du Paris Saint-Germain devrait passer rapidement des examens avec sa sélection pour connaitre la nature de sa blessure et son éventuelle indisponibilité.

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Malgré la coupure estivale qui s’annonce pour l’international portugais, sa reprise avec le club parisien pourrait déjà être tronquée en cas d’une longue convalescence. Ce qui pousse Luis Campos et Luis Enrique à chercher déjà une solution sur le marché des transferts.

Luis Enrique apprécie le profil de Dayann Methalie

À en croire les informations du média Paris Team, Luis Enrique, l’entraineur du PSG, suivrait de très près le latéral gauche de Toulouse, Dayann Methalie. Âgé de 20 ans, l’international espoir français a fait une saison pleine à Toulouse la saison dernière. Il a disputé 31 matchs, dont 25 en titulaire. Il a par ailleurs inscrit deux buts, toutes compétitions confondues.

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Dayann Methalie possède des qualités de vitesse indéniables. Il est également doté d’une technique qui lui permet d’éliminer ses vis à vis sans difficulté. Très puissant, son profil ressemble beaucoup à celui de Nuno Mendes. En cas de signature au PSG, Dayann Methalie serait alors la doublure du latéral gauche portugais.

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Sous contrat jusqu’en juin 2030, le natif de Toulouse est évalué à 18 millions d’euros, mais le TFC pourrait se montrer plus gourmand, puisque le Paris Saint-Germain n’est pas le seul club intéressé par son renfort cet été. Le Bayer Leverkusen serait aussi positionné pour recruter Dayann Methalie.