Mercato ASSE : Accord bouclé, un crack va signer  

L’ASSE tient peut-être déjà l’une de ses futures révélations. Arrivé discrètement il y a quelques mois, un milieu de terrain aurait convaincu le nouveau coach, Ian Cathro.

Mercato ASSE : Un crack rend fou Ian Cathro

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À l’ASSE, un renfort est conquis. Ian Cathro veut renforcer l’entrejeu de son équipe, et une jeune pépite répond déjà présent. David Mimbang, milieu camerounais de bientôt 18 ans, impressionne le staff stéphanois à L’Étrat lors des entraînements. Le joueur n’a pas encore signé son premier contrat professionnel.

Mimbang va s’engager officiellement avec les Verts en août. Selon Africafoot, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne et les agents du joueur partagent un accord total pour un contrat de longue durée. Cette décision traduit une confiance envers ce grand espoir.

Débarqué dans le Forez en avril dernier, le jeune talent arrivait tout droit de l’École de Football des Brasseries du Cameroun (EFBC). Il avait d’abord rejoint les U19 pour s’adapter à son nouvel environnement. Quelques mois ont suffi, il a mis tout le monde d’accord.

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Le staff technique veut accélérer son intégration. Convaincu par ses prestations, le coach Ian Cathro intègre désormais le milieu de terrain à la préparation estivale du groupe pro. D’après Peuple Vert, David Mimbang aura du temps de jeu la saison prochaine. L’objectif consiste à lui faire côtoyer les cadres de l’effectif, à parfaire son adaptation au football français et à lui offrir du temps de jeu.

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Déjà brillant lors de la CAN U17 en 2025, le Lionceau veut maintenant s’imposer en Europe. L’ASSE construit son avenir. Le recrutement de Mimbang valide la stratégie des dirigeants stéphanois : attirer des profils à fort potentiel pour les faire grandir sous les ordres de Cathro. Si le Camerounais confirme ses excellents débuts, il intégrera la rotation de l’équipe première. Il pourrait s’imposer comme la véritable révélation de la saison chez les Verts.