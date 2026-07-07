Mercato AS Monaco : Le nouvel entraîneur du Rocher officialisé !

Déjà pressenti depuis deux mois sur le Rocher, le technicien brésilien Filipe Luís est le nouvel entraîneur de l’AS Monaco. Officiellement annoncé sur les réseaux du club, il a signé un contrat de deux ans jusqu’en juin 2028.

Mercato AS Monaco : Filipe Luís débarque enfin sur la Côte d’Azur

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Il aura fallu un peu plus de deux mois entre la rumeur qui circulait sur les réseaux sociaux fin mai et l’officialisation, hier en début d’après-midi. Filipe Luís est le nouvel entraîneur de l’AS Monaco. Comme convenu, il a paraphé un contrat de deux ans jusqu’en juin 2028. Il est le troisième coach du Rocher en trois ans après Adi Hütter et Sébastien Pocognoli.

Filipe Luís, nouvel entraîneur de l’AS Monaco 🇲🇨



L’AS Monaco est heureux d’annoncer l’arrivée de Filipe Luís au poste d’entraîneur, marquant le début d’un nouveau cycle.



Le technicien brésilien de 40 ans s’est engagé jusqu’en juin 2028 avec le Club de la Principauté. — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 6, 2026

Une instabilité et une inconstance qui n’inquiètent pas le natif de l’État de Santa Catarina, dans le sud du Brésil, toujours accompagné de sa fidèle équipe. À ses côtés, dans la zone technique de l’ASM, on retrouvera Ivan Palanco, son entraîneur adjoint ; David Linhares, son préparateur physique ; Anthony Santiago, son autre adjoint, et Jyri Nieminen, l’entraîneur des gardiens. Une escouade qui lui a valu une renommée internationale avec Flamengo, son ancien club.

De Flamengo à Monaco : qui est Filipe Luís ?

Légende de l’Atlético de Madrid avec 333 rencontres au compteur, Filipe Luís était un latéral gauche à la fois technique et rugueux quand il le fallait. Sa carrière d’entraîneur commence en 2024 avec Flamengo, dans son pays natal. Un an après son arrivée, il réalise un incroyable quadruplé. Le club de Rio de Janeiro remporte la Supercoupe du Brésil, le Campeonato Carioca, le championnat et la Copa Libertadores la même saison.

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Un palmarès qui lui a valu la nomination d’entraîneur sud-américain de l’année 2025. Parmi ses succès les plus prestigieux, comment ne pas parler de cette victoire 3-1 face à Chelsea lors de la Coupe du monde des clubs 2025 ? Un match maîtrisé du début à la fin contre le futur vainqueur de la compétition. Filipe Luís avait aussi accroché le PSG en finale de la Coupe intercontinentale de la FIFA avant d’échouer aux tirs au but.

Première séance collective en salle pour lui

Les calculs des dirigeants monégasques se sont avérés bons. L’officialisation est arrivée le jour (hier) de la reprise collective pour les joueurs disponibles. Au programme de la veille : tests physiques, retrouvailles et examens médicaux. Aujourd’hui, les joueurs de l’ASM vont continuer leur travail en salle avant d’entrer dans le vif du sujet, mercredi, en retrouvant le ballon après deux mois et demi de pause.

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Le moment pour Filipe Luís d’évaluer la qualité de son effectif et de commencer activement ses recherches sur le marché des transferts afin d’atteindre les objectifs donnés. Ne s’étant pas qualifié pour la Ligue des champions la saison dernière, Monaco veut retrouver la reine des Coupes d’Europe. Pour l’instant, le Rocher a enregistré trois départs et trois arrivées majeures. Wout Faes, Simon Adingra et Caio Henrique ont quitté le club, tandis que Mathys Detourbet, Flavio Nazinho et Ansu Fati y ont signé.

Deux autres dossiers chauds à régler immédiatement avec Thiago Scuro

Si tout va s’accélérer en interne côté recrutement pour les Rouge et Blanc, Filipe Luís à déjà deux dossiers chauds à voir au plus vite avec son directeur sportif, Thiago Scuro. En effet, l’attaquant américain Folarin Balogun, tout juste éliminé de la Coupe du monde 2026, et l’ailier français Maghnes Akliouche, lui encore en lice, font l’objet de multiples convoitises, notamment de la part du Paris Saint-Germain.

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D’après les dernières informations, Balogun est dans la « short list » du club de la capitale et Akliouche a trouvé un accord avec le club pour un contrat de cinq ans, annonce Fabrice Hawkins. En cas de départ, l’ASM pense à Mohamed-Ali Cho, de l’OGC Nice, pour le remplacer. Des échanges ont déjà eu lieu avec le nouveau coach du Rocher. Concernant le numéro 9 des États-Unis, Monaco envisage Lassine Sinayoko, le polyvalent attaquant d’Auxerre, comme alternative.