Mercato PSG : Après Barcola, un autre crack veut s’en aller

Le secteur offensif du PSG connaitra quelques changements cet été. Alors que Bradley Barcola est annoncé dans le viseur de Liverpool, le jeune attaquant Ibrahim Mbaye envisagerait lui aussi de quitter le club parisien cet été.

Mercato : En plus de Barcola, le PSG doit gérer le cas Ibrahim Mbaye

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Le Paris Saint-Germain entame son mercato estival avec des incertitudes en attaque. Le cas de Bradley Barcola agite les coulisses. L’attaquant tricolore arrive à un tournant. Il a perdu place de titulaire indiscutable au profit de Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué. Au point où l’ancien Lyonnais n’écarte plus l’idée d’un départ du PSG.

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Il envisagerait d’aller chercher plus de temps de jeu ailleurs, possiblement en Angleterre où Liverpool tenterait de l’attirer. En attendant, un autre dossier brûlant émerge en attaque : celui du jeune Ibrahim Mbaye. L’international sénégalais affiche des ambitions similaires à celles de Bradley Barcola.

Aston Villa et Tottenham tentent de le recruter

Il a été auteur d’une Coupe du monde 2026 remarquée sous les couleurs du Sénégal. L’attaquant de 18 ans a pris la pleine mesure de son potentiel. Il est insatisfait de son temps de jeu limité à Paris – avec seulement 10 titularisations en Ligue 1 cette saison.

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Bradley Barcola aimerait désormais quitter le PSG, indique Foot Mercato. Ses velléités de départ ont alerté ses prétendants. La Premier League, et plus précisément Aston Villa et Tottenham, suit de près cette situation.