Mercato ASSE : Ian Cathro proche de perdre un autre cadre

L’entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro, voit un autre dossier sensible s’accélérer. Après Florian Tardieux, c’est Augustine Bouakye qui est susceptible de mettre les voiles.

Mercato : Ian Cathro ouvert à un départ de Boakye de l’ASSE

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Le groupe d’Ian Cathro se transforme en profondeur cet été. Florian Tardieu a récemment officialisé son départ de l’AS Saint-Etienne. Aucun accord n’ayant été trouvé pour le renouvellement de son bail. Le milieu de terrain de 34 ans quitte l’ASSE après trois années de bons et loyaux services.

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Et ce n’est pas terminé. Un autre cadre de l’ASSE pourrait aussi faire ses valises durant ce mercato. Le Progrès le confirme, Augustine Boakye est désormais placé sur la liste des candidats au départ. Le milieu offensif ghanéen était longtemps perçu comme un pilier de Sainté. Les données ont changé.

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Augustine Boakye n’est plus intransférable. La direction de l’ASSE souhaite s’appuyer sur une base solide pour la saison 2026-2027. Elle reste ainsi prête à écouter toute proposition sérieuse concernant son joueur de 25 ans. Sa valeur marchande est de 5 millions d’euros selon Transfermarkt. Reste à savoir quel prétendant passer à l’offensive pour son transfert.