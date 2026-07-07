Mercato ASSE : KSV change tout, pas de folies sur le marché

Contrairement aux deux précédents mercatos d’été, l’ASSE reste très modeste dans son investissement sur le marché des transferts. Pour trois joueurs déjà recrutés, elle a dépensé peu.

Mercato : 4,2 M€ dépensés par l’ASSE pour Naïr, Breum et Ndiaye

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Fort des enseignements tirés lors des deux saisons à la tête de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures (KSV) avance désormais avec plus d’expérience. Il ne fait pas de folies sur le marché des transferts pour l’instant. Jusqu’à présent, deux joueurs ont été recrutés officiellement : Sohaib Naïr (défenseur central) et Jakob Breum (milieu offensif).

Le premier a été débauché à l’EA Guingamp en Ligue 2, tandis que le deuxième est arrivé de Go Ahead Eagles aux Pays-Bas. Selon les informations du quotidien Le Progrès, ils ont été recrutés contre respectivement 1 M€ et 2,2 M€.

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L’AS Saint-Étienne a également bouclé le transfert de Mamour Ndiaye, un gardien de but de 20 ans, dont la signature n’est pas encore officielle. Il est en provenance de Sarpsborg, en Norvège. D’après le journal régional, l’indemnité de son transfert est évaluée à 1 M€. Pour les trois premières recrues estivales, KSV a donc dépensé 4,2 M€.

Le mercato d’été est certes encore long, jusqu’au 1er septembre 2026, mais il est évident que les dirigeants stéphanois sont partis pour faire un marché relativement plus modeste que les saisons précédentes. Il s’agit clairement d’un changement de cap, car les investissements massifs sur les marchés précédents n’ont pas été efficaces.

ASSE : 50 M€ investis dans le mercato entre 2024 et 2026, sans résultats

En 2024, l’ASSE, alors promu en Ligue 1, avait dépensé 23,1 M€ pour se renforcer, selon les estimations de Transfermarkt. Lucas Stassin a été recruté à 10 M€ et Zuriko Davitashvili à 6 M€. Quant à Augustine Boakye et Igor Miladinovic, ils sont arrivés contre 3 M€ chacun.

En 2025, Pierre Ekwah et Chico Lamba ont coûté chacun 6 M€. Joao Ferreira a été acheté à 3 M€, et Strahinja Stojkovic à 2,8 millions d’euros. L’investissement total est estmé à 27,9 M€ par le média spécialisé. Le premier a refusé de jouer en Ligue 2, alors que le dernier n’a joué qu’un bout de match (22 minutes) en championnat.

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Malgré cet investissement, qui était largement le plus important de tous les clubs de Ligue 2, les Stéphanois n’ont pas réussi à remonter en Ligue 1.