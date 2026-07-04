ASSE : Jakob Breum, un message fort aux Verts et aux Aigles

Jakob Breum s’est engagé avec l’ASSE, vendredi. Heureux de rejoindre le club stéphanois, il n’a pas manqué de rendre hommage à son club d’origine.

Mercato : Breum heureux de rejoindre l’ASSE, « un très grand club »

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Pour la saison 2026-2027, l’ASSE pourra compter sur de nouveaux joueurs, arrivés en renfort. Ils sont deux pour l’heure : le défenseur central Sohaib Naïr et le milieu offensif Jakob Breum. Le premier a été recruté à l’EA Guingamp en Ligue 2, tandis que le deuxième débarque de Go Ahead Eagles aux Pays-Bas.

Dans les prochaines heures, le club stéphanois devrait officialiser la signature de Mamour Ndiaye, un gardien de but de 20 ans, en provenance de Sarpsborg 08 en Norvège.

Avant l’arrivée du portier sénégalais, Jakob Breum (22 ans) se réjouit de poursuivre sa carrière sous le mythique maillot Vert. « Je suis très heureux de rejoindre un très grand club, l’un des plus titrés du pays, avec énormément de fans. […]. J’ai hâte de rencontrer ce peuple vert et j’espère qu’ils apprécieront mes qualités sur le terrain », a-t-il déclaré.

Jakob Breum reconnaissant envers Go Ahead Eagles

Néanmoins, l’International Espoirs Danois a tenu à exprimer publiquement son respect et sa reconnaissance envers Go Ahead Eagles, club avec lequel il a disputé 105 matchs, dont 6 en Ligue Europa, la saison dernière.

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« Ce fut un honneur absolu de représenter ce club de football incroyable au cours des trois dernières saisons, mais maintenant il est temps de relever un nouveau défi. Nous avons créé des souvenirs qui dureront toute une vie ensemble.

Se qualifier pour les play-offs de l’UEFA Conférence League, gagner la coupe et vivre notre campagne de Ligue Europa avec vous tous. Vous étiez là, peu importe que nous jouions à la maison ou à l’extérieur. C’est quelque chose que je n’oublierai jamais, et je suis sûr que vous ne l’oublierez pas non plus.

J’aimerais remercier tous ceux qui ont participé à mon parcours au club – mes coéquipiers, le personnel d’entraîneur, le personnel du bureau, les fans et tous ceux qui m’ont aidé dans les coulisses. J’espère tous vous revoir très bientôt ! Merci pour tout, alez les Eagles (Aigles) », a-t-il écrit.

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Pour rappel, Jakob Breum s’est engagé avec l’ASSE pour quatre saisons, soit jusqu’en juin 2030.