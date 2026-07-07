Mercato FC Nantes : C’est fait, Kita boucle un nouveau deal XXL  

Il y a de mouvements au FC Nantes pendant ce mercato estival. Un jeune crack a plié ses bagages et a rejoint l’En Avant Guingamp.

Mercato : Le FC Nantes accélère son dégraissage

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Un an et puis s’en va. Jordi Kuange quitte officiellement le FC Nantes après une seule saison sur les bords de l’Erdre. L’attaquant congolais rebondit à l’En Avant Guingamp. Il a paraphé un bail de deux ans. Le jeune buteur est lié au club breton jusqu’en juin 2028.

Ce départ s’inscrit dans la grande lessive estivale entamée par Michel Der Zakarian, pleinement investi dans le remodelage de son effectif pour la saison à venir. Arrivé l’été dernier, le joueur de 23 ans n’a pas porté le maillot de l’équipe première. Kuange a passé l’intégralité de son aventure nantaise avec l’équipe réserve.

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En 25 matchs disputés, il a montré de belles qualités. Bilan : 4 buts et 6 passes décisives. Des statistiques honorables, certes, mais insuffisantes. L’ancien joueur de Marignane Gignac, d’Istres et du Stade Beaucairois n’a pas su convaincre le staff technique de lui donner sa chance avec les pros, échouant ainsi à intégrer la rotation professionnelle des Canaris.

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Guingamp lui offre aujourd’hui l’opportunité de relancer une carrière qui stagnait en Loire-Atlantique. L’EAG a officialisé sa signature ce lundi. La situation reste initialement la même qu’à Nantes, puisque l’attaquant devrait d’abord renforcer la réserve guingampaise. Toutefois, ce changement d’air lui offre un cadre idéal pour progresser.