Mercato OM : Accord signé, un nouvel entraîneur arrive !

L’OM poursuit la réorganisation de son encadrement technique. Après la nomination de Bruno Genesio, un nouvel entraîneur vient d’être signé. Marcel Kalonji prendra en main les U19.

Mercato : L’OM se renforce, Marcel Kalonji nouvel entraîneur des U19

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Les nouveaux dirigeants de l’Olympique de Marseille poursuivent leurs changements. Ils se sont récemment séparés de Habib Beye au profit de Bruno Genesio. L’entraîneur français débarque avec pour objectif de qualifier l’OM en Ligue des champions la saison prochaine. Mais la direction phocéenne ne s’arrête pas là.

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Elle s’apprête à officialiser une nouvelle signature pour son centre de formation. La Minute OM le confirme, Marcel Kalonji sera le nouvel entraîneur des U19. L’accord a été déjà été signé entre les différentes parties. Il ne manque plus que quelques détails administratifs à peaufiner. Son vise à renforcer l’encadrement des jeunes pousses olympiennes.

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🚨ℹ️ INFO @LaMinuteOM_ :



Marcel Kalonji est le nouveau coach des U19 de l'OM ! 🔵⚪️



Passé par Le Havre ou encore Guingamp, il remplace Grégory Auger, parti à Caen. 🔁#TeamOM pic.twitter.com/bFzBJ0fzip — La Minute OM (@LaMinuteOM_) July 7, 2026

Marcel Kalonji bénéficie d’une solide expérience acquise lors de ses passages au Havre et à l’En Avant Guingamp. Il apportera expertise et rigueur tactique attendue pour le développement des jeunes talents de l’OM. L’homme de 37 ans succède ainsi à Grégory Auger. Ce dernier a choisi de quitter l’Olympique de Marseille pour rejoindre le Stade Malherbe de Caen.