Coup de théâtre à l’OM : Genesio bloque déjà un départ

Nouvel entraîneur de l’OM, Bruno Genesio impose ses choix en interne. Le technicien français s’opposerait au départ de Pierre-Emérick Aubameyang.

Mercato OM : Bruno Genesio compte sur Aubameyang

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Nouveau rebondissement à l’Olympique de Marseille ! Pierre-Emerick Aubameyang était jusqu’ici invité à quitter le navire OM durant ce mercato estival. Son départ visait à alléger la masse salariale du club. Mais l’arrivée de Bruno Genesio a changé la donne.

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La Provence le confirme, le nouvel entraîneur de l’OM n’approuve guère un éventuel départ du Gabonais. Il aimerait absolument conserver son buteur. Bruno Genesio compte sur lui pour la saison à venir. Pierre-Emerick Aubameyang, c’est 14 réalisations et 10 passes décisives lors du dernier exercice.

Vers une prolongation à l’Olympique de Marseille

L’ancien Stéphanois reste décisif malgré son âge avancé (37 ans). Son expérience et son leadership sont des atouts nécessaires aux yeux de Bruno Genesio. Aubam ne serait d’ailleurs pas contre l’idée de prolonger son aventure à l’OM.

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Cette prise de position vient bouleverser les plans de la direction phocéenne. Cette dernière avait déjà fixé un prix pour son transfert. Des prétendants venus de la Turquie, Japon et États-Unis étaient aussi sur ses traces. Ils devraient finalement se tourner vers d’autres cibles accessibles.