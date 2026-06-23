Mercato PSG : Gros couac pour la signature de Summerville !

Sur le départ à West Ham durant ce mercato estival, Crysencio Summerville figure sur les tablettes du PSG pour compenser un éventuel transfert de Bradley Barcola. Mais le club de la capitale n’est pas seul sur ce coup et il faudra livrer bataille.

Mercato PSG : Crysencio Summerville pour oublié Barcola ?

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Mécontent de son rôle de remplaçant de luxe au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola pourrait changer d’air durant ce mercato estival. D’autant que plusieurs clubs anglais, notamment Liverpool et Arsenal seraient prêts à lui dérouler le tapis rouge pour l’envoyer en Premier League. À l’écoute des offres pour son ailier de 23 ans, les dirigeants parisiens auraient déjà tout prévu en cas de départ de Barcola.

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D’après les informations relayées par Fabrizio Romano, le PSG aurait coché le nom de Crysencio Summerville, qui s’apprêterait à quitter West Ham, relégué en Championship. Foot Mercato confirme cette nouvelle et précise que les Hammers réclamaient 50 millions d’euros pour Crysencio Summerville avant le début de la Coupe du Monde.

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Mais après la prestation XXL de l’international belge lors du match nul contre le Japon (2-2), son prix aurait gonflé. Sa valeur marchande est actuellement estimée à environ 60 millions d’euros. Si ce prix pas de nature à faire peur au PSG de Nasser Al-Khelaïfi, un autre grand club européen serait aussi sur les rangs pour signer l’ailier de West Ham.

Manchester United prêt à casser sa tirelire pour Summerville

À seulement 24 ans et mis en lumière lors du plus grand tournoi de football au monde, Crysencio Summerville réunit les caractéristiques recherchées par les clubs souhaitant un impact immédiat doublé d’un potentiel de plus-value. Concernant le Paris SG, Fabrizio Romano indique que l’intérêt de Luis Enrique pour l’ancien joueur de Leeds United dépendrait de Bradley Barcola.

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Si le Français quitte réellement les rangs des Rouge et Bleu, Luis Campos lancera l’offensive pour recruter le numéro 7 de West Ham. Cependant, le Paris SG devra compter avec la concurrence de Manchester United dans ce dossier. Qualifié pour la prochaine Ligue des Champion, le club anglais serait intéressé par un renfort de l’attaquant néerlandais pour la saison prochaine.

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« Crysencio Summerville devrait également quitter West Ham, plusieurs clubs étant intéressés. Manchester United est au courant du prix et l’a ajouté à sa liste de prétendants. D’autres clubs de Premier League sont également sur les rangs, l’intérêt du Paris Saint-Germain dépend de l’accord entre Barcola et Diomande », explique le Daily Mirror. Affaire à suivre…