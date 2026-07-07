Mercato : C’est décidé, Bradley Barcola veut quitter le PSG

Après avoir remporté sa seconde Ligue des Champions de suite cette saison, le PSG pourrait toutefois connaître un chamboulement dans son effectif cet été. Après Gonçalo Ramos et Kang-In Lee, Bradley Barcola pourrait lui aussi quitter les rangs des Rouge et Bleu.

Bradley Barcola « peut avoir envie d’être numéro un dans un autre grand club »

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Si Bradley Barcola est aujourd’hui un joueur du Paris Saint-Germain, il pourrait bien ne plus l’être d’ici quelques semaines. En effet, à l’occasion de ce mercato estival, l’avenir de l’ailier de 23 ans fait l’objet de plusieurs rumeurs. Partira ? Ne partira pas ?

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Beaucoup de personnes incitent Barcola à faire ses valises pour aller trouver une place de titulaire dans un autre club, notamment en Angleterre. Dans un chat avec les internautes du journal Le Parisien, le journaliste Laurent Perrin a d’ailleurs confirmé qu’un départ du PSG était tout à fait envisageable cet été pour le natif de Lyon.

« Barcola a déclaré la semaine dernière qu’il ne savait pas quel chemin prendrait la suite de sa carrière et je pense qu’il dit vrai. Rien n’est acté, c’est une certitude. Mais le simple fait qu’il ne ferme pas la porte à un transfert est déjà une indication. Même s’il a gagné d’innombrables titres avec Paris, il voit bien qu’il est barré par Kvaratskhelia. Il a été remplaçant lors des deux finales de Ligue des champions.

Plus généralement, sur tous les matchs décisifs de Ligue des champions, Luis Enrique lui préfère Doué côté droit. Il peut avoir envie d’être numéro un dans un autre grand club, comme le sera Gonçalo Ramos au Milan AC », indique le spécialiste du club de la capitale française.

La bataille pour Barcola se précise en Premier League

La course pour s’attacher les services de Bradley Barcola est officiellement lancée, Liverpool et Arsenal suivant de près la situation de cet attaquant très prometteur. Sous contrat jusqu’en 2028, le coéquipier de Désiré Doué a fait forte impression en Ligue 1, mettant en avant la vitesse et les qualités techniques qui font de lui l’un des jeunes talents les plus convoités du football européen.

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Si le PSG est réputé pour être un interlocuteur exigeant, l’attrait de la Premier League demeure un atout majeur. Selon Fabrizio Romano sur YouTube, l’international français est désormais considéré comme une priorité par l’un des géants anglais, ce qui laisse penser qu’une approche officielle pourrait intervenir prochainement, alors que les clubs cherchent à renforcer leurs options offensives pour la nouvelle saison. Mais il faudra mettre la main à la poche.

« Gardez un œil sur Barcola. À ce stade, je peux vous garantir que Barcola garde toutes les options ouvertes. Il est à la Coupe du monde avec l’équipe de France, donc rien n’arrivera avant. Le PSG veut aussi une grosse somme d’argent. Il n’est pas intransférable, il n’est pas considéré comme intouchable même s’il est un joueur important pour le Paris Saint-Germain. Liverpool est là, Arsenal aussi. Mais Barcola est une possibilité pour Arsenal s’ils échouent avec Morgan Rogers.

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Pour Liverpool, Barcola est à la position la plus élevée sur leur liste des ailiers », a notamment expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.