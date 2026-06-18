Mercato OL : Premier transfert acté, Lyon touche le jackpot

Bouclé depuis quelques jours, le transfert d’Afonso Moreira de l’OL au Bayer Leverkusen est désormais officiel. Le club rhodanien l’a annoncé.

OL Mercato : Afonso Moreira transféré à Leverkusen contre 33,6 M€

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L’OL a réalisé la grosse vente attendue cette semaine. Afonso Moreira a rejoint le Bayer Leverkusen contre une indemnité de transfert d’un montant de 33,6 M€, dont 4,1 M€ de bonus. Le club rhodanien garde également une main sur l’ailier portugais, avec une clause d’intéressement de 10 % sur une éventuelle plus-value, lors du futur transfert de ce dernier.

Parlant de gros transfert, l’Olympique Lyonnais réalise une énorme plus-value de plus de 30 millions d’euros, car il avait recruté Afonso Moreira au Sporting Portugal contre seulement 2 millions d’euros, en juillet 2025.

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« Au-delà de ses performances sportives, Afonso Moreira aura marqué son passage à l’OL par son état d’esprit et ses qualités humaines, laissant le souvenir d’un joueur très apprécié au sein du groupe. L’ensemble de l’OL lui souhaite une très grande réussite en Bundesliga avec le Bayer Leverkusen », a écrit le club rhodanien.

Afonso Moreira quitte l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Bayer Leverkusen 🇩🇪

Merci pour cette magnifique saison sous le maillot lyonnais : tes buts, ton énergie, ton état d'esprit 🙏❤️

Bonne continuation pour la suite de ta carrière ⚽🔥 pic.twitter.com/tDL7BRZ8bj — Olympique Lyonnais (@OL) June 18, 2026

Kang : « Moreira a marqué de son empreinte cette saison »

Le polyvalent joueur offensif a été la révélation lyonnaise la saison dernière. Il s’est imposé rapidement dans l’équipe de Paulo Fonseca. La pépite de 21 ans a disputé 37 matchs, toutes compétitions confondues, pour 8 buts marqués et 11 passes décisives délivrées.

Michele Kang félicite Afonso Moreira pour son passage réussi à Lyon et lui souhaite une excellente suite de carrière. « Merci à Afonso pour cette saison passée à nos côtés. Je suis reconnaissante d’avoir pu rencontrer une personne aussi dévouée à son club, capable de nous rendre heureux chaque fois qu’il touchait un ballon de football.

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Afonso restera à jamais dans nos cœurs, marquant de son empreinte cette saison de reconstruction de l’Olympique Lyonnais. Nous lui souhaitons une pleine réussite dans sa nouvelle aventure », a déclaré la présidente de l’Olympique Lyonnais.