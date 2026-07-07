Mercato : Le PSG officialise six signatures d’un seul trait

Dans un communiqué officiel, le PSG a annoncé six signatures de contrats pour ses équipes de jeunes. Les choses bougent du côté de la capitale. Explications.

Mercato : Le PSG renforce son équipe U19

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Alors que les supporters du PSG attendent toujours de connaître l’identité de la première grosse arrivée de ce mercato estival du côté de l’équipe première de Luis Enrique, les lignes bougent bien au niveau du centre de formation qui s’est largement renforcé ces dernières heures.

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Avec l’exode au sein de la génération 2008, la direction sportive de la formation du PSG s’active pour compléter le groupe de Thomas Leyssales chez les U19 et de Jean-François Vulliez chez les espoirs. Le Paris Saint-Germain a ainsi annoncé l’arrivée de quatre talents et deux prolongations ce mardi après-midi.

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« Le Paris Saint-Germain annonce la signature de deux nouveaux contrats stagiaires -Charles Bouygue et Djamy Olax – ainsi que la venue de Noah Adnane, Léo Gnahore, Hermi Mfutila et Emmanuel Nzala au Centre de Formation », écrit le club parisien sur son site officiel.

Présent au PSG depuis la préformation, qu’il a rejoint au cours de la saison 2020-2021, Djamy Olax a gravi les échelons du centre de formation parisien avant d’intégrer le groupe Espoirs. Il sera lié au Club dans le cadre d’un contrat stagiaire d’une saison, soit jusqu’en 2027.

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Au Paris Saint-Germain depuis la saison 2025/2026, le défenseur Charles Bouygue a, lui, intégré le club directement en catégorie U19, où il a notamment contribué au titre de champion remporté par l’équipe cette saison. Il sera lié au club par un contrat stagiaire de deux saisons, soit jusqu’en 2028. En provenance de Montrouge, Noah Adnane rejoint le Paris SG pour évoluer au sein du groupe U19.

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Il sera lié au club par une convention d’un an, soit jusqu’en 2027. En provenance de Versailles, Léo Gnahore a rejoint le Paris Saint-Germain pour intégrer le groupe U19. Le défenseur sera lié au club par un contrat stagiaire de trois saisons. Issu du Centre de formation du Stade de Reims, Hermi Mfutila rejoint le PSG dans le cadre d’un contrat stagiaire de deux saisons (2028).

Il évoluera avec le groupe Espoirs. Passé par le Centre de Formation du FC Lorient, le jeune défenseur Emmanuel Nzala arrive en provenance du FC Mantois pour rejoindre notre groupe Espoir pour une saison (2027).

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