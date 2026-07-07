Mercato : Un top joueur répond cash au Stade Rennais  

Courtisé sur le marché des transferts, notamment par le Stade Rennais, Marc Casado refuse de se précipiter. Le milieu de terrain du FC Barcelone attend le feu vert de son coach.

Mercato Stade Rennais : Marc Casado attendu à Rennes cet été ?

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Marc Casado veut d’abord convaincre Hansi Flick. Ciblé par le Stade Rennais, le milieu de terrain de 22 ans refuse de précipiter son départ du FC Barcelone cet été. Avant de plier bagage, une discussion franche avec son nouvel entraîneur doit dicter son avenir.

Le jeune Catalan attise les convoitises. Selon la presse espagnole, le Stade Rennais surveille attentivement sa situation pour animer son entrejeu. Face à cette offre, le joueur a choisi de s’exprimer pour dissiper le flou. Il va poursuive les discussions avec son coach, Hansi Flick avant de prendre une quelconque décision. S’il n’entre plus dans les plans du technicien allemand, il pourrait prendre la direction de Rennes.

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Marc Casado a envie de s’imposer à Barcelone. Mais il fait face à une rude concurrence au milieu de terrain. Le Stade Rennais lui tend la main pour qu’il devienne un titulaire indiscutable en Bretagne. Le FC Barcelone n’a pas encore ouvert la porte à son départ.

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Les dirigeants catalans attendent les matchs de préparation pour trancher. Actuellement, Casado fait partie de ces éléments dont le sort dépendra des premières impressions du coach pour la saison prochaine. Rennes cherche un renfort au milieu. Le profil du Barcelonais séduit. Mais aucune discussion officielle n’a débuté entre les deux directions.