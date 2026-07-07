Mercato OM : Urgent, Aubameyang tient un accord !

Le mercato de l’OM s’emballe avec un possible départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors que Bruno Genesio tente de le conserver, l’attaquant gabonais aurait déjà un accord tacite avec le Çorum FK.

Mercato OM : Aubameyang se rapproche de la Turquie

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Le doute persiste sur l’avenir de Pierre-Emerick Aubameyang à l’Olympique de Marseille. L’attaquant gabonais fait partie des gros salaires du vestiaire que la direction phocéenne ne peut pas assumer. La meilleure solution serait de le vendre dès cet été. Surtout que plusieurs clubs étrangers s’intéressent à son profil de renard des surfaces.

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Pierre-Emerick Aubameyang sort d’une saison intéressante. Il a été auteur de 14 buts et 10 passes décisives pour son retour à Marseille. Un bilan plus ou moins correct pour un avant-centre de 37 ans. Ses performances ont attiré l’attention de Besiktas, Trabzonspor ou encore Los Angeles FC. Mais c’est finalement le Çorum FK qui est en passe de rafler la mise.

Une rencontre secrète avec les émissaires de Çorum FK

Le journaliste Sacha Tavolieri le confirme, un accord contractuel a été trouvé entre Aubam et le club turc. Des émissaires de Çorum FK auraient même rencontré l’attaquant expérimenté pour une future collaboration. Il ne reste désormais plus qu’aux deux écuries de trouver un terrain d’entente.

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La direction de l’OM attendrait environ 1,5 millions d’euros pour le libérer de sa dernière année de contrat. Tandis que Bruno Genesio aimerait conserver le Gabonais. Le nouvel entraîneur marseillais compte s’appuyer sur lui la saison prochaine. Ce qui crée un dilemme en interne.