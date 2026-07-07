Ça chauffe à l’OM : L’incroyable demande de Greenwood

Mason Greenwood va sans doute quitter l’OM durant ce mercato. L’attaquant anglais a cependant des demandes élevées avant de rejoindre l’AS Rome.

Mercato OM : Le salaire mirobolant que Greenwood demande à l’AS Rome

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Si des cadors européens ont besoin d’un renfort sur les ailes, Mason Greenwood semble être le candidat idéal. Meilleur buteur de l’OM ces deux dernières saisons, l’attaquant anglais a encore beaucoup à apporter. C’est d’ailleurs pour ses raisons que l’AS Rome tente de s’attacher ses services.

Surtout que Mason Greenwood n’exclut plus l’idée de quitter l’Olympique de Marseille cet été. Il faudra cependant débourser un joli pactole pour le convaincre de signer. Les conditions de son transfert s’avèrent en effet très complexe. Effectivement, comme le journaliste Alfredo Pedulla, l’ailier polyvalent de 24 ans a des exigences salariales pour le moins colossales.

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Mason Greenwood réclamerait un salaire aux 5 millions d’euros annuels proposés par la Roma. Sans parler des 55 millions d’euros exigés par l’OM pour son transfert. Des montants considérables. On peut donc comprendre pourquoi la piste menant à la Louve commence à se refroidir.

Aucun contact direct avec Gian Piero Gasperini

La source ajoute que jusqu’à présent aucun contact direct n’a été établi entre Gian Piero Gasperini et Mason Greenwood. Les dirigeants italiens devront vite trancher. Sont-ils prêts à réaliser une opération aussi lourde financièrement ? Ou laisseront-ils la porte ouverte à la concurrence ?

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