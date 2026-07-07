Mercato : Un Champion du Monde signe à l’OL jusqu’en 2029 !

Comme attendu depuis plusieurs jours, l’OL a annoncé la prolongation de contrat de son joueur emblématique Corentin Tolisso, formé au club et qui poursuit donc l’aventure dans le Rhône jusqu’en juin 2029.

Mercato OL : Corentin Tolisso prolonge son contrat

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Le capitaine de l’Olympique Lyonnais a prolongé son contrat de deux ans, Corentin Tolisso est donc lié avec son club formateur jusqu’en 2029. C’était une rumeur depuis quelques heures, c’est désormais officiel, Corentin Tolisso a prolongé ce lundi son contrat avec l’OL.

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« Il y a 25 ans, un amour est né… Et il n’est pas près de s’arrêter. L’aventure continue avec notre capitaine », écrit le club de Michele Kang sur son site officiel. « C’était une évidence pour moi de poursuivre l’aventure avec mon club de cœur. Porter ce maillot et être le capitaine de cette équipe est une grande fierté.

Il y a 25 ans, un amour est né… Et il n'est pas près de s'arrêter ❤️💙



L'aventure continue avec notre capitaine#Tolisso2029 | @CorentinTolisso pic.twitter.com/GQkpFjhTgf — Olympique Lyonnais (@OL) July 6, 2026

J’aime le rôle que j’occupe au sein du groupe, aussi bien sur le terrain qu’auprès des plus jeunes. J’ai le sentiment d’avoir franchi un nouveau cap cette saison grâce au travail réalisé avec le coach. Je suis également convaincu par la nouvelle dynamique impulsée par Michele Kang, Michael Gerlinger et Matthieu Louis-Jean.

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La saison que nous venons de réaliser a montré de quoi ce groupe était capable et a renforcé notre conviction que nous pouvons accomplir de grandes choses ensemble. J’ai toujours la même ambition : gagner un trophée avec l’OL et tout faire pour ramener le club en Ligue des Champions », a confié Corentin Tolisso après avoir paraphé sa prolongation.

Tolisso a baissé son salaire pour rester à Lyon

Arrivé à l’Olympique Lyonnais en 2007, à seulement 13 ans, Corentin Tolisso a gravi toutes les étapes du centre de formation avant de s’imposer en équipe première. Après son départ en 2017 vers le Bayern Munich, il a retrouvé son club formateur cinq ans plus tard.

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Depuis son retour, le milieu de terrain s’est imposé comme un leader incontournable du vestiaire, jusqu’à hériter du brassard de capitaine. D’après plusieurs sources concordantes, pour prolonger son contrat à l’OL, Corentin Tolisso a accepté de baisser son salaire, afin que le club rhodanien entre plus facilement dans les normes exigées par l’UEFA et la DNCG. Jusqu’à maintenant, le Champion du monde 2018 était le plus gros salaire avec 5,45 millions par an.

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