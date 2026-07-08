Mercato Stade Rennais : Haise tient un buteur au profil complet

Très actif sur ce mercato d’été, le Stade Rennais offre à Franck Haise un renfort offensif qui suscite déjà de grandes attentes. Débarqué chez les Noir et Rouge, Eliezer Mayenda se définit comme un attaquant complet, ambitieux et déterminé à franchir un nouveau cap dans sa carrière.

Mercato Stade Rennais : Une arrivée de Mayenda qui en dit long sur les ambitions rennaises

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Le Stade Rennais a officialisé l’arrivée d’Eliezer Mayenda, en provenance de Sunderland. Formé au FC Sochaux, l’avant-centre espagnol de 21 ans s’est engagé jusqu’en juin 2031, preuve de la confiance accordée par les dirigeants à un joueur considéré comme l’un des profils offensifs les plus prometteurs de sa génération.

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Dès ses premiers mots, le nouvel attaquant n’a pas caché son enthousiasme. « Je suis très heureux de rejoindre le Stade Rennais, un grand club dont on parlait souvent à Sochaux », a-t-il déclaré. Un discours qui reflète sa motivation à découvrir un nouveau championnat et à s’imposer rapidement sous les ordres d’Habib Beye.

Un profil pensé pour faire évoluer l’attaque

Malgré un temps de jeu irrégulier en Premier League, Mayenda possède des qualités qui correspondent parfaitement aux attentes rennaises. Sa vitesse, sa capacité à attaquer la profondeur et son aisance dans le un contre un offrent de nouvelles solutions offensives.

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Le principal intéressé décrit lui-même son style de jeu : « Je me décrirais plutôt comme un attaquant complet qui aime prendre la profondeur, dribbler, défier. » Avant d’ajouter : « J’ai hâte de jouer au Roazhon Park, d’évoluer avec mes nouveaux coéquipiers, de découvrir la Ligue 1, un championnat sous-coté. »

Une recrue capable de changer le visage du SRFC

Avec ce recrutement, Rennes prépare aussi l’avenir. Le club investit sur un joueur doté d’une importante marge de progression et capable de devenir l’une des références offensives de Ligue 1 dans les prochaines saisons.

Sa polyvalence pourrait permettre au staff de varier les systèmes de jeu tout en augmentant la concurrence en attaque. Les supporters espèrent désormais voir ce potentiel se transformer rapidement en efficacité devant le but.

Un pari audacieux mais cohérent

Le recrutement d’Eliezer Mayenda s’inscrit dans une stratégie claire : miser sur la jeunesse, le potentiel et la valeur de revente. L’investissement est conséquent, mais le profil du joueur correspond aux standards recherchés par Rennes depuis plusieurs saisons.

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Le défi sera désormais de transformer les promesses en performances. Si l’Espagnol parvient à exploiter pleinement ses qualités techniques et athlétiques, le Stade Rennais pourrait bien avoir trouvé l’avant-centre capable d’incarner son projet sportif sur le long terme.