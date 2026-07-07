Mercato PSG : Enrique sous le charme d’un crack de Toulouse

À la recherche d’une doublure pour l’indéboulonnable Nuno Mendes, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, aurait validé le profil d’un jeune défenseur de Toulouse FC. Explications.

Mercato PSG : Luis Enrique valide le profil de Dayann Methalie

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Le PSG n’a pas réussi à trouver de latéral gauche pour doubler le poste de Nuno Mendes l’été dernier. Le club de la capitale souhaite profiter de ce mercato estival pour y parvenir cette fois et cible Dayann Methalie de Toulouse FC. D’après les informations de Paris Team, Luis Enrique aurait validé le profil de Dayann Methalie.

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L’arrière gauche de 20 ans serait suivi de près par les dirigeants du Paris SG, toujours à l’affût de jeunes joueurs dotés d’une forte marge de progression. L’entraîneur espagnol verrait en Methalie un élément capable d’évoluer dans un football de possession, sans oublier sa capacité à pouvoir jouer aussi bien en tant que latéral gauche, piston et défenseur central : une qualité essentielle pour Luis Enrique qui ne jure que par la polyvalence des joueurs qui composent son groupe.

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Au Paris Saint-Germain, le natif de Toulouse entrerait alors en concurrence avec Lucas Hernandez, pas forcément assuré de quitter la Capitale, pour être la doublure de Joao Mendes. Sous contrat jusqu’en juin 2030, l’international espoir français se sait très observé un peu partout en Europe : ces dernières semaines, Newcastle et le Bayer Leverkusen se sont positionnés pour l’accueillir cet été.

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Reste à savoir le montant demandé par Olivier Cloarec pour libérer l’un des éléments clés du futur groupe de Jens Berthel Askou. Dayann Methalie est aujourd’hui évalué à 18 millions d’euros par le site Transfermarkt, mais sans obligation de vendre, le TFC est en capacité de faire monter les enchères. Et, même s’il n’a pas besoin de vendre pour avoir des liquidités, le PSG vient déjà d’encaisser un peu plus de 100 millions d’euros avec les départs de Gonçalo Ramos (70 millions, Milan AC) et de Kang-In Lee (40 millions, Atlético).

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L’été sera donc chaud pour le Pitchoun, qui n’a pas encore laissé filtrer ses velléités pour ce mercato. Affaire à suivre…