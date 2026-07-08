Mercato ASSE : Un nouveau joueur sur la liste des départs

Le mercato est bloqué à l’ASSE dans le sens des départs. Plusieurs joueurs sont pourtant potentiellement en instance de transfert, dont Irvin Cardona.

ASSE : Encore aucun transfert acté sur la longue liste des départs

La suite après cette publicité

Trois semaines après l’ouverture officielle du mercato, l’ASSE a accueilli deux nouveaux joueurs dans son effectif professionnel : le défenseur central Sohaib Naïr et le milieu de terrain danois Jakob Breum. Mamour Ndiaye, Thierno Ballo ou encore Killian Corredor sont les pistes les plus chaudes en ce moment, pour renforcer l’équipe stéphanoise.

En revanche, aucun transfert (vente) n’a encore été réalisé par Kilmer Sports Ventures. En dehors de Brice Maubleu, Florian Tardieu et Dennis Appiah, partis à l’issue de leur contrat, aucun joueur sous contrat n’a quitté Saint-Etienne pour l’instant. Pierre Ekwah et Beres Owusu sont même revenus de prêt cet été.

À voir

Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour l’arrivée de Mbokazi ?

Pourtant, plusieurs joueurs de l’effectif des Verts sont potentiellement en instance de transfert. La première catégorie concerne les joueurs qui ont la cote sur le marché des transferts : Lucas Stassin (15 M€), Zuriko Davitashvili (12 M€), Kevin Pedro (7 M€), Augustine Boakye (6 M€) ou encore Djylian N’Guessan (4 M€).

Ils ne sont ni poussés dehors ni tous en vente, mais la Direction stéphanoise reste ouverte aux propositions les concernant. Elle les étudiera au cas par cas, avant toute décision. Ils ne partiront donc que si les propositions reçues par l’ASSE satisfont ses attentes.

Mercato : Irvin Cardona compté parmi les potentiels transferts

Irvin Cardona ferait désormais partie de cette catégorie. D’après les informations de Peuple-Vert, KSV ne tient pas forcément à le garder, après sa raison dernière très moyenne. Le polyvalent attaquant n’a pas été à la hauteur des attentes des décideurs canadien, relativement aux 2,5 M€ investis pour son transfert du FC Augsbourg en juillet 2025.

L’international Maltais (8 sélections) est sous contrat à Saint-Etienne jusqu’en juin 2028. Il est évalué à 2,5 M€ sur le marché des transferts par Transfermarkt. Comme avec les autres, KSV ne le bradera pas, mais reste attentif aux éventuelles offres pour le numéro 7 des Verts.

Bon de sortie pour Nadé et Moueffek à Saint-Etienne

Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek, deux purs produits de l’Académie stéphanoise, figurent aussi sur le départ. Après respectivement 12 ans et 14 ans sous les couleurs de l’ASSE, ils disposent de bon de sortie pour aller voir ailleurs.

Lire aussi sur l’ASSE :

Mercato ASSE : Une pépite quitte Brest et signe à Sainté

À voir

Mercato PSG : La Juventus menacée pour Kolo Muani !

Mercato ASSE : Gros revirement inattendu pour Mamour Ndiaye

Concernant Pierre Ekwah, il ne veut pas jouer en Ligue 2. Le club doit donc lui trouver une porte de sortie, après sa saison quasi-blanche en 2025-2026. Prêté à Watford en février 2026, à l’issue d’un bras de fer, le milieu de terrain n’avait joué que 7 bouts de matchs en Champiosnship.