ASSE : Dernière chance pour Ivan Gazidis à Saint-Etienne ?

Après deux saisons ratées à l’ASSE, de gros doutes planent désormais sur le projet KSV. Larry Tanenbaum va-t-il oser renverser la table, si la 3e saison se termine par un nouvel échec ?

KSV à l’ASSE : Deux saisons consécutives décevantes !

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Les supporters de l’ASSE commencent à douter du projet Kilmer Sports Ventures (KSV) porté par Ivan Gazidis. Malgré les moyens dégagés par Larry Tanenbaum, les résultats ne suivent pas ! Le club acquis en Ligue 1, en juin 2024, a été relégué immédiatement en Ligue 2 à l’issue de sa première saison (2024-2025) sous pavillon canadien.

L’été dernier encore, le propriétaire à injecter plus de 27 M€ dans le mercato pour renforcer l’équipe confiée à Eirik Horneland, mais l’AS Saint-Etienne n’a pas pu retrouver l’élite avec Philippe Montanier, finalement. Elle a échoué à la 3e place de Ligue 2, derrière l’ES Troyes et le Mans FC, qui disposaient pourtant de plus petits budgets.

Tanenbaum demande de la patience aux supporters

Dans son message après l’échec de la montée, Larry Tanenbaum a laissé entendre qu’il comprend les attentes des supporters stéphanois, mais il leur demande de la patience.

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« Lorsque Kilmer Sports Ventures s’est engagé à l’ASSE, nous l’avons fait sur la base d’une vision à long terme. […]. Le travail qui est aujourd’hui engagé n’est pas toujours visible, et il ne se traduit pas immédiatement dans les résultats […], mais c’est ainsi que se construisent les organisations solides », a-t-il écrit, dans un message adressé à toute les composantes de l’AS Saint-Etienne.

Gazidis, Rosenfeld et Fahmy en sursis à Saint-Etienne ?

Toutefois, Le Progrès estime que le milliardaire canadien peut également tout changer s’il commence à perdre patience. Il peut faire sauter des têtes à la Direction du club, comme il l’a déjà fait avec cinq directeurs généraux différents en dix ans la tête des Maple Leafs, son club de Hockey.

Au terme de deux saisons ratées à la tête des Verts, le président Ivan Gazidis et ses vice-présidents : Jaeson Rosenfeld et Huss Fahmy « sont à la croisée des chemins », comme le souligne le quotidien régional. Peuple-Vert les voit en sursis : « L’histoire de Larry Tanenbaum suggère qu’il observe, oui — mais qu’il peut aussi trancher dans le vif ».

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S’ils ne réussissent pas à ramener l’ASSE en Ligue 1 à l’issue de l’exercice 2026-2027, avec les moyens que Larry Tanenbaum a promis de dégager encore, ils pourraient en payer le prix fort. Car, même la patience du propriétaire peut avoir des limites !